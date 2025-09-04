Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом

фото: rbc.ua

Во время разговора лидеров двух стран был поднят вопрос нового формата защиты украинского неба от атак РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Зеленского.

По словам президента Украины, звонок с Трампом был длительным и очень подробным. В нем также участвовали европейские лидеры.

Прежде всего, во время разговора обсуждалось то, как приблизить мир в Украине.

Также стороны обсудили защиту украинского неба, поскольку пока нет мира, украинцы должны не зависеть от постоянных атак РФ, а российские ракеты и дроны не могут уносить жизни.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что более 20 стран готовы отправить войска в Украину или оказать поддержку.