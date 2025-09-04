Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом
Во время разговора лидеров двух стран был поднят вопрос нового формата защиты украинского неба от атак РФ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Зеленского.
По словам президента Украины, звонок с Трампом был длительным и очень подробным. В нем также участвовали европейские лидеры.
Прежде всего, во время разговора обсуждалось то, как приблизить мир в Украине.
Также стороны обсудили защиту украинского неба, поскольку пока нет мира, украинцы должны не зависеть от постоянных атак РФ, а российские ракеты и дроны не могут уносить жизни.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что более 20 стран готовы отправить войска в Украину или оказать поддержку.
Трамп заявил, что Зеленский и Путин пока не готовы к саммитуВсе новости »
04 сентября 2025, 09:49Украинская компания Fire Point открывает производство ракетного топлива в Дании
03 сентября 2025, 20:51
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Вакансии недели в Харьковской области: кого ищут и какие зарплаты предлагают
04 сентября 2025, 21:35Несколько мнений после сегодняшнего саммита "коалиции желающих"
04 сентября 2025, 21:26Почему украинцы выбирают DIM.RIA для поиска жилья
04 сентября 2025, 20:57В Харькове задержали таксиста, который с напарником обокрал военного
04 сентября 2025, 20:43В Днепре судили предателя, работавшего на российскую ФСБ
04 сентября 2025, 20:21Генералу СБУ, подозреваемому в незаконном обогащении, избрали меру пресечения
04 сентября 2025, 19:45В Запорожье в пожаре погибла женщина
04 сентября 2025, 19:44Смертельное ДТП в Закарпатье: погиб военнослужащий
04 сентября 2025, 19:20На оккупированных территориях нет вакцин от бешенства - "Желтая лента"
04 сентября 2025, 18:38
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все блоги »