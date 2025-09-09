В Саратовской области произошел взрыв на магистральном нефтепроводе – источники

Фото: соцсети

В понедельник, 8 сентября, около часа ночи по местному времени в Красноармейском районе Саратовской области России произошел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины, передает RegioNews.

По словам собеседника агентства, взрыв привел к выведению из строя нефтепровода "Куйбышев-Лисичанск", поставлявшего нефтепродукты для оккупационной армии РФ. Мощность этого объекта составила 82 миллиона тонн в год.

Местные паблики сообщают, что утром после взрыва на месте инцидента работали ремонтные бригады, пытавшиеся ликвидировать последствия атаки.

Это уже третий объект нефтегазовой инфраструктуры России, выведенный из строя за прошедшие сутки. Ранее сообщалось о взрывах на газопроводах и нефтепроводах в Пензенской области.

Как и в предыдущих случаях, пропагандистские ресурсы РФ называют эти взрывы "плановыми учениями".

Напомним, недавно Силы обороны снова атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию нефтепровода "Дружба" в Брянской области. Также сообщалось об огневом поражении мощностей Ильского НПЗ в Краснодарском крае.