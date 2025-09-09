12:55  09 сентября
В Днепре водитель машрутки унизил военного: в сети появилось видео скандала
11:12  09 сентября
В Луцке работники ТЦК пытались задержать мужчину, но сами попали в ловушку
07:24  09 сентября
В Киевской области пьяный юноша избил палкой двух пожилых людей
09 сентября 2025, 14:45

В Саратовской области произошел взрыв на магистральном нефтепроводе – источники

09 сентября 2025, 14:45
Читайте також
Фото: соцсети
Читайте також
українською мовою

В понедельник, 8 сентября, около часа ночи по местному времени в Красноармейском районе Саратовской области России произошел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины, передает RegioNews.

По словам собеседника агентства, взрыв привел к выведению из строя нефтепровода "Куйбышев-Лисичанск", поставлявшего нефтепродукты для оккупационной армии РФ. Мощность этого объекта составила 82 миллиона тонн в год.

Местные паблики сообщают, что утром после взрыва на месте инцидента работали ремонтные бригады, пытавшиеся ликвидировать последствия атаки.

Это уже третий объект нефтегазовой инфраструктуры России, выведенный из строя за прошедшие сутки. Ранее сообщалось о взрывах на газопроводах и нефтепроводах в Пензенской области.

Как и в предыдущих случаях, пропагандистские ресурсы РФ называют эти взрывы "плановыми учениями".

Напомним, недавно Силы обороны снова атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию нефтепровода "Дружба" в Брянской области. Также сообщалось об огневом поражении мощностей Ильского НПЗ в Краснодарском крае.

Украина Россия Саратовская область атака нефтепровод нефть ВСУ Минобороны
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
