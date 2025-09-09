12:55  09 вересня
У Дніпрі водій машрутки принизив військового: у мережі з'явилось відео скандалу
09 вересня
У Луцьку працівники ТЦК намагалися затримати чоловіка, але самі потрапили в пастку
09 вересня
На Київщині п’яний юнак побив палицею двох літніх людей
09 вересня 2025, 14:45

У Саратовській області стався вибух на магістральному нафтопроводі – джерела

09 вересня 2025, 14:45
Фото: соцмережі
У понеділок, 8 вересня, близько першої ночі за місцевим часом у Красноармєйському районі Саратовської області Росії стався потужний вибух на магістральному нафтопроводі

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України, передає RegioNews.

За словами співрозмовника агентства, вибух призвів до виведення з ладу нафтопроводу "Куйбишев-Лисичанськ", який постачав нафтопродукти для окупаційної армії РФ. Потужність цього об'єкта становила 82 мільйони тонн на рік.

Місцеві пабліки повідомляють, що вранці після вибуху на місці інциденту працювали ремонтні бригади, які намагалися ліквідувати наслідки атаки.

Це вже третій об'єкт нафтогазової інфраструктури Росії, виведений з ладу за минулу добу. Раніше повідомлялося про вибухи на газогонах і нафтопроводах у Пензенській області.

Як і в попередніх випадках, пропагандистські ресурси РФ називають ці вибухи "плановими навчаннями".

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони знову атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію нафтопроводу "Дружба" у Брянській області. Також повідомлялося про вогневе ураження потужностей Ільського НПЗ у Краснодарському краї.

