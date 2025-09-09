Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 950 российских захватчиков, три боевые бронированные машины, 32 артиллерийские системы врага и 72 единицы автомобильной техники и автоцистерн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 09.09.25 ориентировочно составили:

Ранее сообщалось, что РФ изменила тактику нанесения ударов по Украине, а также применяет модернизированное вооружение. Удары РФ в дальнейшем будут комбинированными, содержать БПЛА разных типов