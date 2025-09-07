Украинские военные снова ударили по нефтепроводу "Дружба"

фото: Генштаб

Силы обороны снова атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию нефтепровода "Дружба" в Брянской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб.

Отмечается, что в ночь на 7 сентября подразделения ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛВДС) "8-Н" в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области России.

Также подразделения Сил специальных операций ВС Украины осуществили огневое поражение мощностей Ильского НПЗ в Краснодарском крае. Этот нефтеперерабатывающий завод ежегодно перерабатывает 6,42 млн. тонн нефти и задействован в обеспечении вооруженных сил России. Были зафиксированы взрывы и пожар в районе объекта.

Напомним, 7 сентября РФ запустила по Украине рекордное количество дронов. ПВО обезвредило 751 цель из 818 средств воздушного нападения противника, попадание 9 ракет и 56 ударных дронов на 37 локациях.