07:59  07 сентября
В Киеве после российской атаки горит здание Кабмина
08:55  07 сентября
В Запорожье в результате российской атаки повреждены десятки домов
09:44  07 сентября
Россияне ударили по мосту через Днепр на Полтавщине
07 сентября 2025, 11:11

Украинские военные снова ударили по нефтепроводу "Дружба"

07 сентября 2025, 11:11
фото: Генштаб
Силы обороны снова атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию нефтепровода "Дружба" в Брянской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб.

Отмечается, что в ночь на 7 сентября подразделения ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛВДС) "8-Н" в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области России.

Также подразделения Сил специальных операций ВС Украины осуществили огневое поражение мощностей Ильского НПЗ в Краснодарском крае. Этот нефтеперерабатывающий завод ежегодно перерабатывает 6,42 млн. тонн нефти и задействован в обеспечении вооруженных сил России. Были зафиксированы взрывы и пожар в районе объекта.

Напомним, 7 сентября РФ запустила по Украине рекордное количество дронов. ПВО обезвредило 751 цель из 818 средств воздушного нападения противника, попадание 9 ракет и 56 ударных дронов на 37 локациях.

