15:14  03 сентября
В Пекине микрофон случайно зафиксировал разговор Си и Путина о бессмертии
15:01  03 сентября
В Киеве остановили банду, поставлявшую наркотики в столичное СИЗО
13:59  03 сентября
Завтра в Украине ожидается до +32, но кое-где пройдут грозы
UA | RU
UA | RU
04 сентября 2025, 02:55

Цены начнут расти: что будет со стоимостью капусты в Украине

04 сентября 2025, 02:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

На украинском рынке капусты уже наступило межсезонье. Ограниченная продукция стимулирует удорожание

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

По состоянию на 3 сентября белокочанную капусту фермеры основных регионов производства предлагают по 7-16 гривен за килограмм. Это уже на 27% дороже, чем было на прошлой неделе.

"По словам производителей, такое резкое подорожание обусловлено сразу несколькими факторами. Прежде всего, это связано со значительным сокращением предложения данной продукции на рынке, поскольку многие хозяйства уже завершили сезон реализации средних сортов, а сбор урожая более поздней капусты пока начали единичные хозяйства", - говорят аналитики.

Напомним, цены на "борщовый набор" снова изменились. В основном популярные овощи, такие как картофель и помидоры, дешевеют.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цена овощи
Украина экспортировала замороженных овощей более чем на 6 миллионов долларов
03 сентября 2025, 20:40
В Украине резко подорожали яблоки
28 августа 2025, 20:45
Украина в топе производителей лука: сколько тонн в год выращивают украинские фермеры
27 августа 2025, 21:40
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Певица Злата Огневич призналась, на чем заработала первые деньги
04 сентября 2025, 03:25
Певица Анна Тринчер призналась, какие мужчины могут ее возбуждать.
04 сентября 2025, 02:25
В Днепре мужчина выбросил баллончик и произошел взрыв
04 сентября 2025, 01:55
Последствия войны: сколько домов в Харькове снесут
04 сентября 2025, 01:25
Взорвали машину с прокурором: в Днепре осудили пособника террориста
04 сентября 2025, 00:55
В Кривом Роге задержан агент РФ, который наводил российские удары
04 сентября 2025, 00:25
Нацполиция разоблачила адвоката, который "торговал" должностями в тылу
03 сентября 2025, 23:51
В Харькове мужчина напал на ТЦК во время проверки документов
03 сентября 2025, 23:15
На Прикарпатье велосипедист сбил шестилетнего мальчика
03 сентября 2025, 22:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »