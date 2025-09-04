Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

По состоянию на 3 сентября белокочанную капусту фермеры основных регионов производства предлагают по 7-16 гривен за килограмм. Это уже на 27% дороже, чем было на прошлой неделе.

"По словам производителей, такое резкое подорожание обусловлено сразу несколькими факторами. Прежде всего, это связано со значительным сокращением предложения данной продукции на рынке, поскольку многие хозяйства уже завершили сезон реализации средних сортов, а сбор урожая более поздней капусты пока начали единичные хозяйства", - говорят аналитики.

Напомним, цены на "борщовый набор" снова изменились. В основном популярные овощи, такие как картофель и помидоры, дешевеют.