Ілюстративне фото

В Україні збільшилось виробництво картоплі. Завдяки цьому можна сподіватися, що ціни будуть низькі. Проте є нюанси

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Андрій Марущак, комерційний директор "Ван Дайк Технікс‎‎‎‎"‎‎ зазначив, що цьогоріч ціни на картоплю будуть низькі. За даними Української Асоціації картоплярів, збільшилося виробництво картоплі в деяких господарствах приблизно вдвічі. Однак цін по 5 гривень за кілограм можна вже не чекати.

"Картопля вже ніколи не буде такою дешевою, але я думаю, що 10 гривень за кілограм – таку картоплю ми зможемо побачити. Але тільки на початку сезону – в жовтні", - каже експерт.

Він також додав, що ціни на капусту можуть зрости. За його словами, багато фермерів надихнули космічні ціни на капусту минулого сезону. Вирощувати та масштабувати її, вважає експерт, не дуже складно.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про зниження цін на пшеницю в Україні на 100-200 гривень за тиждень. Основною причиною називають тенденції світового ринку.