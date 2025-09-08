21:50  08 вересня
На Сумщині знайшли мертвим відомого журналіста
19:43  08 вересня
На Київщині сталася потрійна ДТП: постраждали чотири людини
19:07  08 вересня
У Миколаєві в тепломережі знайшли муміфіковане тіло
UA | RU
UA | RU
08 вересня 2025, 22:45

По 5 гривень уже не буде: експерт розповів, що чекати від цін на картоплю в Україні

08 вересня 2025, 22:45
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

В Україні збільшилось виробництво картоплі. Завдяки цьому можна сподіватися, що ціни будуть низькі. Проте є нюанси

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Андрій Марущак, комерційний директор "Ван Дайк Технікс‎‎‎‎"‎‎ зазначив, що цьогоріч ціни на картоплю будуть низькі. За даними Української Асоціації картоплярів, збільшилося виробництво картоплі в деяких господарствах приблизно вдвічі. Однак цін по 5 гривень за кілограм можна вже не чекати.

"Картопля вже ніколи не буде такою дешевою, але я думаю, що 10 гривень за кілограм – таку картоплю ми зможемо побачити. Але тільки на початку сезону – в жовтні", - каже експерт.

Він також додав, що ціни на капусту можуть зрости. За його словами, багато фермерів надихнули космічні ціни на капусту минулого сезону. Вирощувати та масштабувати її, вважає експерт, не дуже складно.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про зниження цін на пшеницю в Україні на 100-200 гривень за тиждень. Основною причиною називають тенденції світового ринку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни овочі
Індекс борщу: як популярна страва українців подорожчала
05 вересня 2025, 23:45
Чи будуть в Україні зростати ціни на хліб: як вплине ситуація з бороштом
05 вересня 2025, 23:00
Ціни почнуть зростати: що буде з вартістю капусти в Україні
04 вересня 2025, 02:55
Всі новини »
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
Обіцяв "стерти" з бази та допомогти втекти за кордон: на Львівщині затримали переправника ухилянтів
08 вересня 2025, 22:49
У Хмельницькому чоловік у дворі будинку підірвав гранату
08 вересня 2025, 22:47
На Харківщині внаслідок вибуху невідомого предмета постраждали діти
08 вересня 2025, 22:14
На Сумщині зіткнулися квадроцикли: один водій загинув, інший у лікарні
08 вересня 2025, 22:13
В Україні знову змінились ціни на огірки: скільки витрачати на кілограм
08 вересня 2025, 22:05
На Сумщині знайшли мертвим відомого журналіста
08 вересня 2025, 21:50
На Дніпропетровщині браконьєр наловив риби на понад 100 тисяч гривень
08 вересня 2025, 21:39
Ексочільник МЗС Кулеба "втік з України" в Польщу
08 вересня 2025, 21:27
Смертельна аварія на Рівненщині: Audi протаранив Citroen
08 вересня 2025, 21:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Вадим Денисенко
Всі блоги »