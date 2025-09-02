Иллюстративное фото

В Украине за последнюю неделю снова изменились цены на популярные овощи. В основном стоимость падает

Об этом сообщает EastFruit, передает RegioNews.

Картофель снижался в цене всю неделю: теперь в среднем килограмм стоит 11-15 гривен. При этом огурец подорожал до 30–40 гривен за килограмм. Сладкий перец тоже вырос в цене: стоимость варьируется в пределах 25-70 гривен за килограмм.

Помидоры подешевели до 10-35 гривен за килограмм. При этом капуста подорожала: пекинская до 40-45 гривен за килограмм, а цветная – до 35-70 гривен за килограмм.

Напомним, ранее эксперты говорили, что в Украине рост цен на картофель пока можно не ждать. Как пояснили в УКАБ, на продажу в основном идет картофель из Львовской, Житомирской и Черниговской области. В этом году эти области от засухи не пострадали.