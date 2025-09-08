21:50  08 вересня
На Сумщині знайшли мертвим відомого журналіста
19:43  08 вересня
На Київщині сталася потрійна ДТП: постраждали чотири людини
19:07  08 вересня
У Миколаєві в тепломережі знайшли муміфіковане тіло
08 вересня 2025, 22:05

В Україні знову змінились ціни на огірки: скільки витрачати на кілограм

08 вересня 2025, 22:05
Ілюстративне фото
З початком осені на українському ринку огірків нетипова ситуація. Тепличні комбінати змушені знижувати ціни, при цьому торгівельна активність у цьому сегменті залишалася досить стриманою

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Наприкінці першого тижня вересня в Україні тепличні огірки подешевшали в середньому на 16%. Зараз ціна близько 20-40 гривень за кілограм.

За словами продавців, зниження пов'язано з тим, що з кожним днем ​​продовжує зростати пропозиція огірків другого обороту. При цьому попит дуже стриманий. В цьому випадку уникнути цінового спаду тепличним комбінатам не вдалося.

Якщо порівнювати з минулим роком, то зараз огірки на 27% дешевше. Водночас ключові гравці ринку не виключають, що найближчим часом ціни можуть знову змінитися.

Раніше повідомлялося, що ціни на "борщовий набір" знову змінились. Здебільшого популярні овочі, такі як картопля та помідори, дешевшають.

05 вересня 2025
07 серпня 2025
