08 сентября 2025, 19:10

Украине для разминирования сельхозземель понадобится более 80 лет

08 сентября 2025, 19:10
Фото из открытых источников
Разминирование сельхозземель происходит очень медленными темпами. Без структурной реформы системы, считают эксперты, полная очистка может растянуться на десятилетие.

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Отмечается, что с 2022 года по июль 2025 года разминировано в соответствии с национальными стандартами в сфере гуманитарного разминирования и возвращено в использование 7,75 тыс. га сельхозугодий. Это всего 0,8% от общей площади загрязненных сельско-хозяйственных земель. При этом еще 403 тыс. га вернули в обработку аграриям в упрощенном порядке.

"При таких темпах разминирования полностью очистить сельскохозяйственные земли в Украине от опасных предметов и вернуть их должным образом в возделывание удастся лишь примерно через 83 года, прогнозируют в ведомстве", — говорится в отчете Счетной палаты.

Отмечается, что по состоянию на начало 2025 года официально зарегистрированы 73 оператора противоминной деятельности (частные и государственные). Это в 2,6 раза больше, чем в прошлом году. При этом фактические работы по гуманитарному разминированию осуществляли только 24 оператора, включая четыре государственных структур.

Также отмечается, что кадровые возможности ограничены. По данным аудита, в этих организациях насчитывается около 1,7 тыс. саперов. Этого критично не хватает для системного охвата территорий, которые нужно очищать.

Напомним, ранее в ГСЧС показали, как на Харьковщине саперы продолжают разминировать сельскохозяйственные угодья, оказавшиеся в зоне боевых действий. Специалисты ежедневно выявляют и обезвреживают десятки опасных боеприпасов с помощью машины механизированного разминирования Nikken.

