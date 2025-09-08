Фото з відкритих джерел

Розмінування сільгоспземель відбувається дуже повільними темпами. Без структурної реформи системи, вважають експерти, повне очищення може розтягнутися на десятиліття

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Зазначається, що з 2022 року і до липня 2025 року розміновано відповідно до національних стандартів у сфері гуманітарного розмінування та повернуто у використання 7,75 тис. га сільгоспугідь. Це лише 0,8% від загальної площі забруднених сільсько-господарчих земель. При цьому ще 403 тис. га повернули в обробіток аграріям у спрощеному порядку.

"За таких темпів розмінування, повністю очистити сільськогосподарські землі в Україні від небезпечних предметів та повернути їх належним чином в обробіток, вдасться лише приблизно через 83 роки, прогнозують у відомстві", - йдеться у звіті Рахункової палати.

Зазначається, що станом на початок 2025 року офіційно зареєстровано 73 оператори протимінної діяльності (приватні та державні). Це у 2,6 рази більше, аніж минулого року. При цьому фактичні роботи з гуманітарного розмінування здійснювали лише 24 оператори, включно з чотирма державними структурами.

Також зазначаються, що кадрові можливості обмежені. За даними аудиту, в цих організаціях налічується близько 1,7 тис. саперів. Цього критично не вистачає для системного охоплення територій, які потрібно очищати.

Нагадаємо, раніше у ДСНС показали, як на Харківщині сапери продовжують розміновувати сільськогосподарські угіддя, які опинилися в зоні бойових дій. Фахівці щодня виявляють і знешкоджують десятки небезпечних боєприпасів за допомогою машини механізованого розмінування Nikken.