Фото: ГСЧС

На Харьковщине саперы ГСЧС продолжают очищать от взрывоопасных предметов сельскохозяйственные угодья, оказавшиеся в зоне боевых действий

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС .

С помощью машины механизированного разминирования Nikken специалисты ежедневно обнаруживают и обезвреживают десятки опасных боеприпасов, включая артиллерийские снаряды, минометные мины и кассетные элементы.

Спасатели отмечают, что каждый такой предмет представляет смертельную угрозу для людей и техники. Цель работ – сделать украинские поля безопасными для аграриев и возобновить полноценную работу сельского хозяйства.

ГСЧС призывает граждан быть осторожными и в случае обнаружения подозрительных предметов немедленно звонить по телефону "101".

Напомним, в Киевской области взрывотехники уничтожили боевую часть российского беспилотника. Вражеский дрон нашли на территории Броварского района.