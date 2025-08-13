09:19  13 августа
На Волыни задержали 19-летнюю сутенерку
07:29  13 августа
ДТП с пятью погибшими на Хмельнитчине: водительнице объявили подозрение
07:17  13 августа
В Киеве произошел пожар в девятиэтажке: есть погибшие
UA | RU
UA | RU
13 августа 2025, 10:20

В ГСЧС показали, как саперы разминируют сельскохозяйственные угодья в Харьковской области

13 августа 2025, 10:20
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

На Харьковщине саперы ГСЧС продолжают очищать от взрывоопасных предметов сельскохозяйственные угодья, оказавшиеся в зоне боевых действий

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

С помощью машины механизированного разминирования Nikken специалисты ежедневно обнаруживают и обезвреживают десятки опасных боеприпасов, включая артиллерийские снаряды, минометные мины и кассетные элементы.

Спасатели отмечают, что каждый такой предмет представляет смертельную угрозу для людей и техники. Цель работ – сделать украинские поля безопасными для аграриев и возобновить полноценную работу сельского хозяйства.

ГСЧС призывает граждан быть осторожными и в случае обнаружения подозрительных предметов немедленно звонить по телефону "101".

Напомним, в Киевской области взрывотехники уничтожили боевую часть российского беспилотника. Вражеский дрон нашли на территории Броварского района.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область война взрывоопасные предметы разминирования ГСЧС саперы
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
Восстановление культурного наследия Харьковщины: власть привлекает международных партнеров
13 августа 2025, 11:25
Жительница Херсона развращала сына и распространяла порноконтент
13 августа 2025, 11:17
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
13 августа 2025, 11:10
Тройное ДТП во Львовской области: четверо травмированных, среди которых девятилетняя девочка
13 августа 2025, 11:08
Реакция посла Украины на инцидент с флагом УПА в Варшаве
13 августа 2025, 10:55
В Тернополе водитель авто сбил насмерть 84-летнего мужчину
13 августа 2025, 10:52
Во Львовской области мужчину осудили за подделку документов для выезда за границу
13 августа 2025, 10:46
ГБР прибыло на Харьковщину вручать обновленное подозрение Шабунину
13 августа 2025, 10:24
Полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Одесской области
13 августа 2025, 10:24
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Павел Казарин
Валерий Чалый
Все блоги »