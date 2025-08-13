В ГСЧС показали, как саперы разминируют сельскохозяйственные угодья в Харьковской области
На Харьковщине саперы ГСЧС продолжают очищать от взрывоопасных предметов сельскохозяйственные угодья, оказавшиеся в зоне боевых действий
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
С помощью машины механизированного разминирования Nikken специалисты ежедневно обнаруживают и обезвреживают десятки опасных боеприпасов, включая артиллерийские снаряды, минометные мины и кассетные элементы.
Спасатели отмечают, что каждый такой предмет представляет смертельную угрозу для людей и техники. Цель работ – сделать украинские поля безопасными для аграриев и возобновить полноценную работу сельского хозяйства.
ГСЧС призывает граждан быть осторожными и в случае обнаружения подозрительных предметов немедленно звонить по телефону "101".
Напомним, в Киевской области взрывотехники уничтожили боевую часть российского беспилотника. Вражеский дрон нашли на территории Броварского района.