Уровень доверия украинцев к процессам восстановления растет, но пока без существенного прорыва – исследование

Более половины украинцев – 53% – по состоянию на июнь 2025 года не удовлетворены ходом восстановления страны. Удовлетворены – 40% граждан. В ноябре 2023 года таких было всего 28%. Это рост доверия, но пока без серьезного прорыва – он свидетельствует о запросе общества на прозрачность, результативность и контроль

На этом акцентировала внимание глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, лидер партии "Слуга народа" Елена Шуляк, комментируя результаты опроса общественного мнения украинцев, проведенного исследовательским агентством Info Sapiens по заказу Transparency International Ukraine.

По ее словам, вдохновляет тот факт, что каждый третий украинец (32%) лично видел примеры восстановления в своей громаде. Наиболее заметные изменения – в Киеве, на востоке и юге страны.

"Важно, что среди тех, кто наблюдал эти процессы, – 74% положительно оценили их результат. Это значит: там, где происходят реальные и видимые изменения, формируется доверие граждан к восстановлению и растет уверенность в способности государства и международных партнеров восстанавливать страну даже во время войны. Примечательно, что в больших городах положительные примеры отметили 57% опрошенных, а в сельской местности – лишь 24%", – подчеркнула Елена Шуляк.

Что касается качества, темпов и эффективности – большинство украинцев дают процессу восстановления "среднюю" оценку. Качество работ положительно или скорее положительно оценивают 21% респондентов, 39% считают его "удовлетворительным", а 28% – "отрицательным". Похожая ситуация и с темпами: 18% считают их "хорошими", 38% – "удовлетворительными", а 37% – "плохими". Эффективность восстановления положительно оценивают 19%, удовлетворительно – 39%, отрицательно – 32%. Что касается приоритетов – только 19% уверены, что они определены правильно, 32% оценивают их как "удовлетворительные", а 40% считают, что они выбраны неправильно.

"Большинство украинцев оценивают восстановление как "посредственное". Это не провал, но и не победа. Сигнал очень четкий: нужно поднимать планку, работать быстрее, эффективнее и прозрачнее, чтобы люди видели реальные результаты и доверяли процессу восстановления", – отметила Шуляк.

Парламентарий также обратила внимание на то, что среди граждан остаются неизменными три основных запроса к процессу восстановления: реальные результаты рядом, честность и прозрачность на всех этапах, справедливые приоритеты.

"Эти проблемные моменты для меня не новость. Именно эти запросы и замечания мы учитывали при создании законодательной базы для восстановления. Более того, при разработке законодательства о восстановлении мы предусмотрели множество стимулов для публичности, прозрачности и вовлечения граждан в контроль — от комиссий "єВідновлення" до участия людей в разработке ПКВ, где громады сами определяли приоритетность строительства", – напомнила Шуляк.

По ее словам, удручающей остается оценка уровня коррупции в процессе восстановления – 65% опрошенных указали на наличие коррупции. Самыми уязвимыми к злоупотреблениям украинцы считают: распределение международных и бюджетных средств (65%), контроль и отчетность (63%), а также проведение тендеров (61%).

"Опрос показывает четкий запрос общества: людям нужна открытая система, реальные достижения и контроль за использованием средств. И главное – чтобы восстановление не ассоциировалось с коррупцией. А коррупционные риски, как мы видим по результатам опроса, волнуют граждан едва ли не больше всего", – резюмировала Елена Шуляк.