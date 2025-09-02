В августе в Украине разминировали почти 6 тысяч гектаров освобожденных территорий
В течение августа подразделения разминирования Министерства обороны очистили от взрывоопасных предметов 5 973,1 га освобожденных территорий, загрязненных в результате агрессии РФ
Об этом сообщает Главное управление противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, передает RegioNews.
В частности, очищено:
- 5 653,77 га сельскохозяйственных угодий;
- 7,64 км автомобильных дорог;
- 15,09 км линий электропередач;
- 66,94 км железнодорожных путей.
В ходе работ было обнаружено и уничтожено 8410 взрывоопасных предметов. Всего с начала полномасштабного вторжения – более 458 тысяч.
Напомним, по данным Института международных политических исследований, площадь заминированной территории Украины уже больше размеров Англии. При этом в опасных районах проживает более 6 миллионов человек.
