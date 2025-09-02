09:38  02 сентября
В Ровенской области 14-летняя девочка избила младшую школьницу: полиция возбудила уголовное дело
08:17  02 сентября
Взрыв в Одесской области: парень пострадал после того, как поднял неизвестный предмет
10:06  02 сентября
Настя Каменских покинула Украину и работает в США после "языкового" скандала
02 сентября 2025, 09:25

В августе в Украине разминировали почти 6 тысяч гектаров освобожденных территорий

02 сентября 2025, 09:25
Иллюстративное фото: ГСЧС
В течение августа подразделения разминирования Министерства обороны очистили от взрывоопасных предметов 5 973,1 га освобожденных территорий, загрязненных в результате агрессии РФ

Об этом сообщает Главное управление противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, передает RegioNews.

В частности, очищено:

  • 5 653,77 га сельскохозяйственных угодий;
  • 7,64 км автомобильных дорог;
  • 15,09 км линий электропередач;
  • 66,94 км железнодорожных путей.

В ходе работ было обнаружено и уничтожено 8410 взрывоопасных предметов. Всего с начала полномасштабного вторжения – более 458 тысяч.

Напомним, по данным Института международных политических исследований, площадь заминированной территории Украины уже больше размеров Англии. При этом в опасных районах проживает более 6 миллионов человек.

