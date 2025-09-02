В августе в Украине разминировали почти 6 тысяч гектаров освобожденных территорий

Иллюстративное фото: ГСЧС

В течение августа подразделения разминирования Министерства обороны очистили от взрывоопасных предметов 5 973,1 га освобожденных территорий, загрязненных в результате агрессии РФ

Об этом сообщает Главное управление противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, передает RegioNews.

В частности, очищено:

5 653,77 га сельскохозяйственных угодий;

7,64 км автомобильных дорог;

15,09 км линий электропередач;

66,94 км железнодорожных путей.

В ходе работ было обнаружено и уничтожено 8410 взрывоопасных предметов. Всего с начала полномасштабного вторжения – более 458 тысяч.

Напомним, по данным Института международных политических исследований, площадь заминированной территории Украины уже больше размеров Англии. При этом в опасных районах проживает более 6 миллионов человек.