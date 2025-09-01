ФОТО: Харьковская ОВА

В Харьковской области идет сотрудничество с ЮНИСЕФ в сфере раннего восстановления и развития громад

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую ОВА.

По поручению главы ХОВА Олега Синегубова его заместитель Вита Ковальская провела рабочую встречу с представителями Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

В ходе заседания рассмотрели визуализацию и дизайн будущего Центра жизнестойкости, который планируют создать в Змиевской тергромаде. Кроме стандартных услуг, в заведении будут работать и с людьми, оказавшимися в сложных жизненных ситуациях. Следующий этап – разработка проектной документации и определение объемов софинансирования общества и ЮНИСЕФ.

Также на заседании обсудили проект ЮНИСЕФ по поддержке школ, работающих в автономном режиме или в смешанном формате. Ранее 18 школ Харьковщины уже получили по 7 тысяч долларов на восстановление и улучшение условий. Теперь ОВА и ЮНИСЕФ будут определять новые учреждения для участия в программе.

Отмечается, что ЮНИСЕФ также планирует профинансировать программу по привлечению образовательных потерь в школах Чугуевской громады. Это будет первый пилотный проект с обучением по 8 предметам. Если он покажет результат, программу распространят на другие громады.

Отмечается, что ЮНИСЕФ также планирует профинансировать программу по привлечению образовательных потерь в школах Чугуевской громады. Это будет первый пилотный проект с обучением по 8 предметам. Если он покажет результат, программу распространят на другие громады.