01 сентября 2025, 07:58

Харьковская ОВА и ЮНИСЕФ реализуют проекты для поддержки громад и школ

01 сентября 2025, 07:58
ФОТО: Харьковская ОВА
Читайте також
В Харьковской области идет сотрудничество с ЮНИСЕФ в сфере раннего восстановления и развития громад

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую ОВА.

По поручению главы ХОВА Олега Синегубова его заместитель Вита Ковальская провела рабочую встречу с представителями Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

В ходе заседания рассмотрели визуализацию и дизайн будущего Центра жизнестойкости, который планируют создать в Змиевской тергромаде. Кроме стандартных услуг, в заведении будут работать и с людьми, оказавшимися в сложных жизненных ситуациях. Следующий этап – разработка проектной документации и определение объемов софинансирования общества и ЮНИСЕФ.

Также на заседании обсудили проект ЮНИСЕФ по поддержке школ, работающих в автономном режиме или в смешанном формате. Ранее 18 школ Харьковщины уже получили по 7 тысяч долларов на восстановление и улучшение условий. Теперь ОВА и ЮНИСЕФ будут определять новые учреждения для участия в программе.

Отмечается, что ЮНИСЕФ также планирует профинансировать программу по привлечению образовательных потерь в школах Чугуевской громады. Это будет первый пилотный проект с обучением по 8 предметам. Если он покажет результат, программу распространят на другие громады.

Напомним, прямые инвестиции в экономику Харькова за 8 месяцев 2025 достигли 230 млн грн. Микрогранты помогают местному бизнесу развиваться и создавать новые рабочие места, стимулируя экономику города.

Харьковская область Харьковская ОВА восстановление ЮНИСЕФ
