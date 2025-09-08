13:05  08 сентября
Трагедия в Кривом Роге: полицейский застрелился в служебном авто
16:25  08 сентября
Мать выбросила из окна: в Одессе возле дома нашли мертвого младенца
14:59  08 сентября
В Харькове в квартиру залетели более 200 летучих мышей
08 сентября 2025, 18:33

Завтра в Украине будет тепло, но возможны дожди

08 сентября 2025, 18:33
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, во вторник, 9 сентября, в Украине ночью ожидается +12...+18 градусов, а в течение дня +22...+28 градусов.

В Киеве завтра дождь возможен вечером. В течение дня в столице максимальная температура воздуха будет около +25 градусов.

10 сентября дожди пройдут на юге, а 11-12 сентября осадки ожидаются в западных областях.

"Но все же в большинстве областей Украины будет преобладать сухая теплая погода со свежими ночами и утром", – подытожила Н.Диденко.

Напомним, в начале сентября в Тернополе зафиксировали температурный рекорд, который держался более 40 лет. Третьего сентября максимальная температура воздуха в городе составила +29,9 градуса.

Известный бренд лекарственных средств прокомментировал слухи о выходе с украинского рынка
08 сентября 2025, 19:23
Вражеские дроны и артиллерия атаковали Днепропетровщину: есть раненые и разрушения
08 сентября 2025, 19:18
В Николаеве в теплосети нашли мумифицированное тело
08 сентября 2025, 19:07
В Украине изменили правила международных перевозок
08 сентября 2025, 18:59
Водителей просят не пользоваться одной из дорог в Харьковской области
08 сентября 2025, 18:53
Школы под землей: в Харьковской области открыли еще два заведения
08 сентября 2025, 18:45
На Прикарпатье в аварии погиб подросток
08 сентября 2025, 18:35
Россияне атаковали FPV-дроном спасателей на Днепропетровщине
08 сентября 2025, 18:29
В Харькове задержан мужчина, изнасиловавший несовершеннолетнюю на кладбище
08 сентября 2025, 18:15
