Завтра в Украине будет тепло, но возможны дожди

иллюстративное фото: из открытых источников

В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, во вторник, 9 сентября, в Украине ночью ожидается +12...+18 градусов, а в течение дня +22...+28 градусов.

В Киеве завтра дождь возможен вечером. В течение дня в столице максимальная температура воздуха будет около +25 градусов.

10 сентября дожди пройдут на юге, а 11-12 сентября осадки ожидаются в западных областях.

"Но все же в большинстве областей Украины будет преобладать сухая теплая погода со свежими ночами и утром", – подытожила Н.Диденко.

Напомним, в начале сентября в Тернополе зафиксировали температурный рекорд, который держался более 40 лет. Третьего сентября максимальная температура воздуха в городе составила +29,9 градуса.