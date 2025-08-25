В Буковине зафиксировали 5-градусный мороз

фото: Валерий Полянчук

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, соответствующие фото в соцсетях опубликовал председатель Селятинского общества Валерий Полянчук, проживающий в этом селе.

Он поделился фото термометра, на котором видна температура -5 градусов.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что ночи станут холоднее, а дневная температура все еще будет теплой.