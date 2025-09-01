Без рекордов, но с контрастами: каким был август в Киеве

Иллюстративное фото: из открытых источников

В августе среднемесячная температура воздуха в Киеве составила +20,2°C, что на 0,2°C ниже климатической нормы

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, сообщает RegioNews.

Холоднее всего было 25 августа – температура опустилась до +9,9°C.

Теплее всего – 31 августа, когда зафиксировали +33,1°C.

В месяц в столице выпало 48 мм осадков, что составляет 86% месячной нормы.

Напомним, во вторник, 2 сентября, в Украине будет преобладать сухая солнечная погода. По прогнозам синоптиков, в восточной части остатки атмосферного фронта предопределят дожди и даже грозы.