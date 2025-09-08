Завтра в Україні буде тепло, але можливі дощі

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, у вівторок, 9 вересня, в Україні вночі очікується +12…+18 градусів, а протягом дня +22…+28 градусів.

У Києві завтра дощ можливий увечері. Протягом дня у столиці максимальна температура повітря становитиме близько +25 градусів.

10-го вересня дощі пройдуть на півдні, а 11-12-го вересня опади очікуються в західних областях.

"Проте все ж у більшості областей України переважатиме суха тепла погода із свіжими ночами та ранками", – підсумувала Н.Діденко.

Нагадаємо, на початку вересня у Тернополі зафіксували температурний рекорд, який тримався понад 40 років. Третього вересня максимальна температура повітря у місті сягнула +29,9 градуса.