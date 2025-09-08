Повреждение энергообъектов: в некоторых регионах свет выключают по графику

Иллюстративное фото: из открытых источников

В отдельных регионах Украины внедрены графики почасовых отключений электроэнергии в результате российских ударов по энергетической инфраструктуре. В то же время по состоянию на утро 8 сентября энергосистема страны остается стабильной и сбалансированной

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго, передает RegioNews.

Отмечается, что плановые ограничения для потребителей пока не предусмотрены. В некоторых регионах продолжают действовать графики почасовых отключений из-за повреждений сетевого оборудования.

Энергетики работают над его восстановлением.

Также в энергосистеме продолжаются плановые ремонты для подготовки оборудования к отопительному сезону.

Власти призывают граждан рационально использовать электроэнергию, особенно в часы пиковой нагрузки – утром и вечером. Это поможет избежать перегрузки сети и будет способствовать стабильной работе системы.

Напомним, в ночь на 8 сентября противник атаковал Украину 142 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 1 локации.