Пошкодження енергооб'єктів: у деяких регіонах світло вимикають за графіком

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В окремих регіонах України впровадили графіки погодинних відключень електроенергії внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас станом на ранок 8 вересня енергосистема країни залишається стабільною та збалансованою

Про це повідомляє пресслужба Міненерго, передає RegioNews.

Зазначається, що планових обмежень для споживачів наразі не передбачено. Водночас у деяких регіонах продовжують діяти графіки погодинних відключень через пошкодження мережевого обладнання.

Енергетики працюють над його відновленням.

Також в енергосистемі тривають планові ремонти для підготовки обладнання до опалювального сезону.

Влада закликає громадян раціонально використовувати електроенергію, особливо в години пікового навантаження – зранку та ввечері. Це допоможе уникнути перевантажень мережі та сприятиме стабільній роботі системи.

Нагадаємо, в ніч на 8 вересня противник атакував Україну 142-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів. Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 1 локації.