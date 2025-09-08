10:22  08 вересня
У Києві через борг чоловік наніс знайомому численні ножові поранення
08:16  08 вересня
У Кривому Розі 16-річного хлопця засудили на 10 років за вбивство бабусі
07:15  08 вересня
У Києві Audi виїхала на зустрічну і зіткнулася з Nissan: двоє загиблих
08 вересня 2025, 12:49

Пошкодження енергооб'єктів: у деяких регіонах світло вимикають за графіком

08 вересня 2025, 12:49
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
В окремих регіонах України впровадили графіки погодинних відключень електроенергії внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас станом на ранок 8 вересня енергосистема країни залишається стабільною та збалансованою

Про це повідомляє пресслужба Міненерго, передає RegioNews.

Зазначається, що планових обмежень для споживачів наразі не передбачено. Водночас у деяких регіонах продовжують діяти графіки погодинних відключень через пошкодження мережевого обладнання.

Енергетики працюють над його відновленням.

Також в енергосистемі тривають планові ремонти для підготовки обладнання до опалювального сезону.

Влада закликає громадян раціонально використовувати електроенергію, особливо в години пікового навантаження – зранку та ввечері. Це допоможе уникнути перевантажень мережі та сприятиме стабільній роботі системи.

Нагадаємо, в ніч на 8 вересня противник атакував Україну 142-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів. Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Україна атака енергетика енергетики аварійна бригада ремонт Міненерго відключення світла
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
Двоє жителів Тернопільщини сядуть до в’язниці за незаконну порубку дерев
08 вересня 2025, 13:30
Трагедія у Кривому Розі: поліцейський застрелився в службовому авто
08 вересня 2025, 13:05
На Одещині судили таксиста, який вигадав бізнес на ухилянтах
08 вересня 2025, 12:53
На Вінниччині прикордонники виявили контрабанду MacBook у рейсовому автобусі
08 вересня 2025, 12:40
Військове авто виїхало на зустрічну: загинув поліцейський, справу розслідує ДБР
08 вересня 2025, 12:13
СБУ розкрила нові подробиці справи "крота" ФСБ у НАБУ
08 вересня 2025, 11:57
Вимагала гроші за отримання інвалідності: на Житомирщині будуть судити лікарку
08 вересня 2025, 11:43
Через нічний обстріл РФ вісім населених пунктів Київщини залишилися без газу
08 вересня 2025, 11:25
Пакунок школяра, вчительська доплата та віртуальна валюта: що очікує українські школи в новому навчальному році
08 вересня 2025, 11:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
