У громад заберуть кошти, які призначались для стримання тарифів – ЗМІ

У бюджетній декларації на 2026 рік передбачено вилучення 4% ПДФО, які раніше місцеві громади отримували для компенсації різниці у тарифах на комунальні послуги. Цю норму залишать лише для прифронтових територій, а для інших громад питання вирішуватимуть індивідуально

Про це пишуть ЗМІ за підсумками засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, що відбувся на Закарпатті, передає RegioNews.

Про негативні наслідки такого рішення розповів представник Полтавщини.

Так, Опішнянський селищний голова Микола Різник пояснив, що для їх громади це означає втрату близько 5 млн грн, які раніше використовували на виплату зарплат та комунальні послуги. Для Глобиного, наприклад, вилучення сягне 40 млн грн.

"При цьому ми хочемо взяти у свою власність структуру обласного КП "Полтававодоканал", щоб ми обслуговували себе самостійно. Але вилучення не сприятимуть цьому", – зазначив Микола Різник.

Крім того, на Конгресі озвучили, що держава може забрати 18,2 мільярда гривень із місцевих бюджетів у вигляді реверсної дотації. Це майже стільки ж, скільки вона сама планує дати громадам – базова дотація становить 23 мільярди гривень.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, загальна заборгованість українців за комунальні послуги перевищила 100 мільярдів гривень. Це новий рекордний показник, що відображає зростання фінансового навантаження на домогосподарства країни у 2025 році.