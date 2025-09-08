10:22  08 вересня
У Києві через борг чоловік наніс знайомому численні ножові поранення
08:16  08 вересня
У Кривому Розі 16-річного хлопця засудили на 10 років за вбивство бабусі
07:15  08 вересня
У Києві Audi виїхала на зустрічну і зіткнулася з Nissan: двоє загиблих
08 вересня 2025, 10:35

У громад заберуть кошти, які призначались для стримання тарифів – ЗМІ

08 вересня 2025, 10:35
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У бюджетній декларації на 2026 рік передбачено вилучення 4% ПДФО, які раніше місцеві громади отримували для компенсації різниці у тарифах на комунальні послуги. Цю норму залишать лише для прифронтових територій, а для інших громад питання вирішуватимуть індивідуально

Про це пишуть ЗМІ за підсумками засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, що відбувся на Закарпатті, передає RegioNews.

Про негативні наслідки такого рішення розповів представник Полтавщини.

Так, Опішнянський селищний голова Микола Різник пояснив, що для їх громади це означає втрату близько 5 млн грн, які раніше використовували на виплату зарплат та комунальні послуги. Для Глобиного, наприклад, вилучення сягне 40 млн грн.

"При цьому ми хочемо взяти у свою власність структуру обласного КП "Полтававодоканал", щоб ми обслуговували себе самостійно. Але вилучення не сприятимуть цьому", – зазначив Микола Різник.

Крім того, на Конгресі озвучили, що держава може забрати 18,2 мільярда гривень із місцевих бюджетів у вигляді реверсної дотації. Це майже стільки ж, скільки вона сама планує дати громадам – базова дотація становить 23 мільярди гривень.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, загальна заборгованість українців за комунальні послуги перевищила 100 мільярдів гривень. Це новий рекордний показник, що відображає зростання фінансового навантаження на домогосподарства країни у 2025 році.

Розкрадання на фортифікаціях Донеччини: як Пронін "розчинив" у схемах 200 млн гривень – розслідування
03 вересня 2025, 09:29
Колишній чиновник і підрядник підозрюються у заволодінні майже 25 млн грн на потреби ЗСУ
02 вересня 2025, 12:47
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
Двоє жителів Тернопільщини сядуть до в’язниці за незаконну порубку дерев
08 вересня 2025, 13:30
Трагедія у Кривому Розі: поліцейський застрелився в службовому авто
08 вересня 2025, 13:05
На Одещині судили таксиста, який вигадав бізнес на ухилянтах
08 вересня 2025, 12:53
Пошкодження енергооб'єктів: у деяких регіонах світло вимикають за графіком
08 вересня 2025, 12:49
На Вінниччині прикордонники виявили контрабанду MacBook у рейсовому автобусі
08 вересня 2025, 12:40
Військове авто виїхало на зустрічну: загинув поліцейський, справу розслідує ДБР
08 вересня 2025, 12:13
СБУ розкрила нові подробиці справи "крота" ФСБ у НАБУ
08 вересня 2025, 11:57
Вимагала гроші за отримання інвалідності: на Житомирщині будуть судити лікарку
08 вересня 2025, 11:43
Через нічний обстріл РФ вісім населених пунктів Київщини залишилися без газу
08 вересня 2025, 11:25
Пакунок школяра, вчительська доплата та віртуальна валюта: що очікує українські школи в новому навчальному році
08 вересня 2025, 11:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
