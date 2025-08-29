Фото: иллюстративное

Об этом сообщает Госстат, передает RegioNews .

По данным Государственной службы статистики, общая задолженность украинцев за коммунальные услуги превысила 100 миллиардов гривен. Это новый рекордный показатель, отражающий рост финансовой нагрузки на домохозяйства страны в 2025 году.

Больше всего задолжали за тепло и горячую воду

Больше всего задолжали за поставки тепловой энергии и горячей воды – более 35 миллиардов гривен. Почти такую же сумму, более 32 миллиардов гривен, украинцы задолжали за газ. За электроэнергию долг населения в размере 17,1 миллиарда гривен, а за холодную воду - более 10 миллиардов.

Также значительные долги накопились за управление многоквартирными домами – 8,8 миллиарда гривен, и за вывоз мусора – 3,1 миллиарда гривен. Эксперты отмечают, что высокий уровень задолженности может влиять на работу коммунальных предприятий и качество услуг в разных регионах страны.

По словам аналитиков, такая динамика роста долгов связана как с удорожанием коммунальных тарифов, так и с экономическими трудностями семей. В то же время государство и местные органы власти работают над программами поддержки, позволяющими частично реструктуризировать долги и обеспечить своевременную поставку услуг.

Ранее сообщалось, украинцы могут остаться без жилья из-за долгов за коммунальные услуги. Эксперты предупреждают, что ситуация может обостриться после войны, когда вопросы взыскания долгов станут активнее.