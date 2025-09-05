На выходных в Украине будет по-летнему тепло

иллюстративное фото: из открытых источников

Суббота и воскресенье будут в Украине теплыми и преимущественно солнечными

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, 6-7 сентября максимальная температура воздуха в течение дня составит +24…+29 градусов.

Из-за близости атмосферного фронта в западных областях Украины пройдут кратковременные дожди с грозами. Во время осадков может снизиться температура воздуха на 2-4 градуса.

В Киеве и в окрестностях будет сухо, солнечно и +25…+26 градусов.

"В предстоящие выходные, 13-14 сентября, по предварительным прогнозам, также обещают комфортную погоду. Похолодание ориентировочно – где-то с 16-17 сентября", – подытожила синоптикиня.

Как сообщалось, в пятницу, 5 сентября, в Украине будет сухо и жарко. Жарче всего будет на западе, там воздух разогреется до +28…+32 градусов.