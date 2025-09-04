15:12  04 сентября
В пятницу в Украине будет сухо и жарко
12:41  04 сентября
Хотели разобрать трофейный дрон: на Харьковщине погибли двое мужчин, еще двое – ранены
12:28  04 сентября
Во Львовской области возле польской границы сгорели семь автомобилей
04 сентября 2025, 15:12

В пятницу в Украине будет сухо и жарко

04 сентября 2025, 15:12
иллюстративное фото: из открытых источников
В Украине 5 сентября дождей нигде не ожидается. Антициклон повлечет повсюду сухую солнечную погоду

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

Жарче всего будет на западе, там воздух разогреется до +28…+32 градусов.

Очень тепло будет в южной части, +27…+30 градусов.

На востоке завтра температура воздуха будет в пределах +24…+27 градусов.

В центральной части ожидается +25…+28 градусов.

В северных областях в пятницу без особых изменений, около +24…+27 градусов, в Сумской области кое-где +21…+23 градуса.

В Киеве завтра сухо, солнечно и около +26 градусов.

Напомним, в августе среднемесячная температура воздуха в Киеве составила +20,2°C, что на 0,2°C ниже климатической нормы. Об этом свидетельствуют данные синоптиков.

