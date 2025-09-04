В пятницу в Украине будет сухо и жарко
В Украине 5 сентября дождей нигде не ожидается. Антициклон повлечет повсюду сухую солнечную погоду
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.
Жарче всего будет на западе, там воздух разогреется до +28…+32 градусов.
Очень тепло будет в южной части, +27…+30 градусов.
На востоке завтра температура воздуха будет в пределах +24…+27 градусов.
В центральной части ожидается +25…+28 градусов.
В северных областях в пятницу без особых изменений, около +24…+27 градусов, в Сумской области кое-где +21…+23 градуса.
В Киеве завтра сухо, солнечно и около +26 градусов.
Напомним, в августе среднемесячная температура воздуха в Киеве составила +20,2°C, что на 0,2°C ниже климатической нормы. Об этом свидетельствуют данные синоптиков.
