На вихідних в Україні буде по-літньому тепло

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Субота та неділя будуть в Україні теплими і переважно сонячними

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, 6-7 вересня максимальна температура повітря протягом дня становитиме +24…+29 градусів.

Через близькість атмосферного фронту в західних областях України подекуди пройдуть короткочасні дощі з грозами. Під час опадів може знизитися температура повітря на 2-4 градуси.

У Києві та на околицях буде сухо, сонячно та +25…+26 градусів.

"Наступні вихідні, 13-14 вересня, за попередніми прогнозами, також обіцяють комфортну погоду. Похолодання орієнтовно – десь із 16-17 вересня", – підсумувала синоптикиня.

Як повідомлялось, у п’ятницю, 5 вересня, в Україні буде сухо та спекотно. Найспекотніше буде на заході, там повітря розігріється до +28…+32 градусів.