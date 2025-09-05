15:51  05 вересня
На вихідних в Україні буде по-літньому тепло
10:43  05 вересня
На Рівненщині чоловік викликав поліцію через "викрадені" наркотики
08:57  05 вересня
У Карпатах вагітна туристка з Дніпра травмувалася під час спуску з гори Петрос
UA | RU
UA | RU
05 вересня 2025, 15:51

На вихідних в Україні буде по-літньому тепло

05 вересня 2025, 15:51
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Субота та неділя будуть в Україні теплими і переважно сонячними

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, 6-7 вересня максимальна температура повітря протягом дня становитиме +24…+29 градусів.

Через близькість атмосферного фронту в західних областях України подекуди пройдуть короткочасні дощі з грозами. Під час опадів може знизитися температура повітря на 2-4 градуси.

У Києві та на околицях буде сухо, сонячно та +25…+26 градусів.

"Наступні вихідні, 13-14 вересня, за попередніми прогнозами, також обіцяють комфортну погоду. Похолодання орієнтовно – десь із 16-17 вересня", – підсумувала синоптикиня.

Як повідомлялось, у п’ятницю, 5 вересня, в Україні буде сухо та спекотно. Найспекотніше буде на заході, там повітря розігріється до +28…+32 градусів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
погода прогноз Синоптики Спека
Тримався понад 40 років: у Тернополі зафіксували температурний рекорд
04 вересня 2025, 12:54
У небі над Дніпром з'явилась дивна хмара у вигляді "ядерного гриба"
02 вересня 2025, 16:59
Без рекордів, але з контрастами: яким був серпень у Києві
01 вересня 2025, 19:40
Всі новини »
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
У Варшаві троє чоловіків жорстоко побили українців: у чому причина
05 вересня 2025, 15:35
На Тернопільщині викрили групу шахраїв, які виманили у людей майже 6 млн грн
05 вересня 2025, 15:27
Викрав 100 тисяч з АЗС: у Кривому Розі затримали 25-річного чоловіка
05 вересня 2025, 14:58
Зеленський про війська партнерів в Україні: мова йде про тисячі
05 вересня 2025, 14:42
У Дніпрі посадовці вишу вимагали хабар за вступ на магістратуру
05 вересня 2025, 14:30
Гендиректор "Укрпошти" різко відповів хейтерам і відмовився вибачатися – деталі скандалу
05 вересня 2025, 14:22
Дніпро під обстрілом: міська влада розповіла про наслідки
05 вересня 2025, 13:59
Брати Борисенки зізнались, які жорсткі контракти були на Фабриці зірок: майже нічого не заробляли
05 вересня 2025, 13:55
Обіцяла допомогу і крала гроші: в столиці будуть судити псевдоадвокатку
05 вересня 2025, 13:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »