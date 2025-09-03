Завтра в Украине ожидается до +32, но кое-где пройдут грозы

иллюстративное фото: из открытых источников

В четверг на крайнем западе Украины возможны грозовые дожди. На остальной территории – сухо и солнечно

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, в четверг, 4 сентября, в течение дня ожидается +24…+29 градусов, на западе и юге будет +28…+32 градуса.

В Киеве завтра будет сухо солнечно и +26 градусов.

Ближайший дождь возможен в понедельник, 8 сентября.

