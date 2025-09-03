Завтра в Україні очікується до +32, але подекуди пройдуть грози
У четвер на крайньому заході України можливі грозові дощі. На решті території – сухо і сонячно
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.
За її словами, у четвер, 4 вересня, протягом дня очікується +24…+29 градусів, на заході та півдні буде +28…+32 градуси.
У Києві завтра буде сухо сонячно та +26 градусів.
Найближчий дощ ймовірний у понеділок, 8 вересня.
Раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, де у середу, 3 вересня, буде понад +30 градусів. Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережі.
