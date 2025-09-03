Завтра в Україні очікується до +32, але подекуди пройдуть грози

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У четвер на крайньому заході України можливі грозові дощі. На решті території – сухо і сонячно

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, у четвер, 4 вересня, протягом дня очікується +24…+29 градусів, на заході та півдні буде +28…+32 градуси.

У Києві завтра буде сухо сонячно та +26 градусів.

Найближчий дощ ймовірний у понеділок, 8 вересня.

