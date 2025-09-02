Синоптик рассказала, где завтра будет больше +30 градусов

16:09  02 сентября
иллюстративное фото: из открытых источников
В среду, 3 сентября, в Украине ожидается теплая, сухая и солнечная погода

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, завтра теплее всего будет в южной части и в западных областях Украины, +29…+33 градуса.

На севере, в центре и востоке ожидается +24…+29 градусов.

Чуть свежее будет воздух на Сумщине, Черниговщине и Харьковщине, +22…+25 градусов.

В Киеве сегодня будет солнечно и без осадков. Воздух прогреется до +24…+26 градусов.

Напомним, в августе среднемесячная температура воздуха в Киеве составила +20,2 градуса, что на 0,2 градуса ниже климатической нормы.

