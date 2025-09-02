Фото: Национальная полиция Украины

В Дробышеве в Донецкой области полицейские спасли троих раненых после попадания российского дрона в гражданский автомобиль

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Донецкой области три человека получили ранения в результате попадания российского беспилотного летательного аппарата в гражданский автомобиль ВАЗ. Среди пострадавших – ехавшая на смену фельдшерка местной станции скорой помощи. Инцидент произошел в селе Дробышево.

Недалеко в это время проезжал экипаж полицейской гуманитарной группы "Белый ангел". Правоохранители вместе с волонтером-капелланом оперативно оказали помощь пострадавшим и доставили их в медицинское учреждение.

После этого команда "Белого ангела" вывезла из опасной зоны 10-летнюю Дарью вместе с родителями и бабушкой. Девочка не может самостоятельно передвигаться. Они взяли с собой домашних животных – попугая и котят.

