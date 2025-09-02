В Донецкой области БпЛА прицельно ударил в гражданское авто: три человека ранены, среди них фельдшерка
В Дробышеве в Донецкой области полицейские спасли троих раненых после попадания российского дрона в гражданский автомобиль
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
В Донецкой области три человека получили ранения в результате попадания российского беспилотного летательного аппарата в гражданский автомобиль ВАЗ. Среди пострадавших – ехавшая на смену фельдшерка местной станции скорой помощи. Инцидент произошел в селе Дробышево.
Недалеко в это время проезжал экипаж полицейской гуманитарной группы "Белый ангел". Правоохранители вместе с волонтером-капелланом оперативно оказали помощь пострадавшим и доставили их в медицинское учреждение.
После этого команда "Белого ангела" вывезла из опасной зоны 10-летнюю Дарью вместе с родителями и бабушкой. Девочка не может самостоятельно передвигаться. Они взяли с собой домашних животных – попугая и котят.
Ранее сообщалось, в Запорожской области из прифронтовой громады Приморское эвакуировали семью с маломобильным ребенком и еще четырех взрослых.