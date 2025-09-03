01:25  03 вересня
Донька Полякової показала, як живе в США з чоловіком
00:25  03 вересня
Стало відомо, хто буде продюсером Нацвідбору на "Євробачення-2026"
16:09  02 вересня
Синоптик розповіла, де завтра буде понад +30 градусів
03 вересня 2025, 07:16

Польща піднімала авіацію через нічну атаку на Україну

03 вересня 2025, 07:16
Фото: wikipedia.org
У ніч на середу, 3 вересня, на тлі масштабної ракетної та дронової атаки на Україну, Польща активувала бойову авіацію та перевела системи протиповітряної оборони у стан найвищої готовності

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, передає RegioNews.

Зазначається, що над територією Польщі активно функціонували польські та союзницькі літаки НАТО, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного спостереження переведені на найвищий рівень бойової готовності.

Такі заходи мали превентивний характер і були спрямовані на забезпечення захисту повітряного простору та гарантування безпеки громадян, особливо в районах, що межують із потенційною зоною загрози, наголосило командування.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу масованого удару по території України. За даними моніторингових каналів, фіксувалося застосування ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря, а також ракет Х-101, випущених стратегічною авіацією – літаками Ту-95МС та Ту-160.

Нагадаємо, російські війська вночі 3 вересня атакували Кіровоградську область. Через обстріл пошкоджена залізнична інфраструктура, низка рейсів затримується.

Україна РФ авіація Польща атака ППО дрони ракета
