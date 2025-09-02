У серпні в Україні розмінували майже 6 тисяч гектарів звільнених територій

Ілюстративне фото: ДСНС

Про це повідомляє Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, передає RegioNews.

Зокрема, очищено:

5 653,77 га сільськогосподарських угідь;

7,64 км автомобільних доріг;

15,09 км ліній електропередач;

66,94 км залізничних колій.

У ході робіт було виявлено та знищено 8 410 вибухонебезпечних предметів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення – понад 458 тисяч.

Нагадаємо, за даними Інституту міжнародних політичних досліджень, площа замінованої території України вже більше за розміри Англії. При цьому в небезпечних районах проживає понад 6 мільйонів людей.