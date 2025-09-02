У серпні в Україні розмінували майже 6 тисяч гектарів звільнених територій
Упродовж серпня підрозділи розмінування Міністерства оборони очистили від вибухонебезпечних предметів 5 973,1 га звільнених територій, забруднених внаслідок агресії РФ
Про це повідомляє Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, передає RegioNews.
Зокрема, очищено:
- 5 653,77 га сільськогосподарських угідь;
- 7,64 км автомобільних доріг;
- 15,09 км ліній електропередач;
- 66,94 км залізничних колій.
У ході робіт було виявлено та знищено 8 410 вибухонебезпечних предметів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення – понад 458 тисяч.
Нагадаємо, за даними Інституту міжнародних політичних досліджень, площа замінованої території України вже більше за розміри Англії. При цьому в небезпечних районах проживає понад 6 мільйонів людей.
