По данным Института международных политических исследований (ISPI), площадь заминированной территории Украины уже больше размеров Англии. При этом в опасных районах проживает более 6 миллионов человек

Об этом сообщают "Буквы", передает RegioNews.

Особо пострадали от мин сельскохозяйственные земли Харьковской, Сумской и Запорожской областей. При этом Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила СМИ, что с начала российского вторжения в результате подрывов на минах и боеприпасах погибли 359 гражданских, среди них 18 детей, еще почти 1000 получили ранения.

По словам руководителя программы ООН по разминированию в Украине Пола Геслопа, взрывоопасными предметами покрыты почти 25% территории страны. При этом русские войска продолжают минировать территории даже тогда, когда они отступают. Также на освобожденных землях остается много неразорвавшихся боеприпасов – ракет, гранат и артиллерийских снарядов.

По словам Пола Геслопа, особая опасность – это большие противопехотные и противотанковые мины, содержащие 5-10 килограммов взрывчатки. Они активируются при наезде авто, грузовиков или танков. Также усложняют работу для саперов боеприпасы, которые сбрасываются с беспилотников.

Напомним, Украина создала тяжелый дистанционный комплекс гуманитарного разминирования "ГАРТ 5100". За один день машина способна разминировать более 2 га загрязненных взрывоопасными предметами территорий.