01:55  27 августа
Тарас Тополя подал в суд на Безуглую
00:55  27 августа
Известный украинский певец присоединился к ВСУ
20:29  26 августа
В Одесской области приватизируют стратегически важное предприятие
UA | RU
UA | RU
27 августа 2025, 02:30

Больше территории Англии: в Украине заминировано уже более 139 тысяч квадратных километров

27 августа 2025, 02:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По данным Института международных политических исследований (ISPI), площадь заминированной территории Украины уже больше размеров Англии. При этом в опасных районах проживает более 6 миллионов человек

Об этом сообщают "Буквы", передает RegioNews.

Особо пострадали от мин сельскохозяйственные земли Харьковской, Сумской и Запорожской областей. При этом Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила СМИ, что с начала российского вторжения в результате подрывов на минах и боеприпасах погибли 359 гражданских, среди них 18 детей, еще почти 1000 получили ранения.

По словам руководителя программы ООН по разминированию в Украине Пола Геслопа, взрывоопасными предметами покрыты почти 25% территории страны. При этом русские войска продолжают минировать территории даже тогда, когда они отступают. Также на освобожденных землях остается много неразорвавшихся боеприпасов – ракет, гранат и артиллерийских снарядов.

По словам Пола Геслопа, особая опасность – это большие противопехотные и противотанковые мины, содержащие 5-10 килограммов взрывчатки. Они активируются при наезде авто, грузовиков или танков. Также усложняют работу для саперов боеприпасы, которые сбрасываются с беспилотников.

Напомним, Украина создала тяжелый дистанционный комплекс гуманитарного разминирования "ГАРТ 5100". За один день машина способна разминировать более 2 га загрязненных взрывоопасными предметами территорий.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
опасность мина взрывоопасные предметы
В Одесской области на берегу Затоки произошел взрыв мины, есть пострадавшие
10 августа 2025, 12:41
Косил траву и подорвался на мине: несчастный случай на Харьковщине
08 августа 2025, 13:24
На Харьковщине двое мужчин взорвались на минах
03 августа 2025, 12:40
Все новости »
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
В Сумах после атаки дронов – проблемы с электричеством, водой и транспортом
27 августа 2025, 07:11
Тарас Тополя подал в суд на Безуглую
27 августа 2025, 01:55
В Украине начали тестировать сервис базовой соцпомощи
27 августа 2025, 01:30
Известный украинский певец присоединился к ВСУ
27 августа 2025, 00:55
В Украине прогнозируют дефицит пшеницы для муки
27 августа 2025, 00:30
В Харьковской области россияне обстреляли эвакуационный автомобиль
26 августа 2025, 23:55
В Днепре водитель "подрезал" пассажирский автобус
26 августа 2025, 23:35
Тина Кароль призналась, почему у нее не сложилась личная жизнь
26 августа 2025, 23:25
В Харьковской области работница морга обворовывала погибших воинов
26 августа 2025, 23:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »