09:38  02 сентября
В Ровенской области 14-летняя девочка избила младшую школьницу: полиция возбудила уголовное дело
08:17  02 сентября
Взрыв в Одесской области: парень пострадал после того, как поднял неизвестный предмет
10:06  02 сентября
Настя Каменских покинула Украину и работает в США после "языкового" скандала
UA | RU
UA | RU
02 сентября 2025, 08:43

На Черниговщине уничтожили боевые части сбитых ударных дронов

02 сентября 2025, 08:43
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Взрывотехники уничтожили несколько неразорванных боевых частей дронов, сбитых силами обороны в Нежинском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Информация о дронах поступила от местных жителей. Часть обломков была обнаружена на открытой местности, а один из беспилотников упал вблизи жилых и хозяйственных зданий, что создавало угрозу для людей.

Боезаряды дронов не сдетонировали, так что взрывотехники безопасно обезвредили их контролируемым подрывом.

Полиция призывает осторожничать при обнаружении боеприпасов или подозрительных предметов. Нельзя их трогать или передвигать – о находке следует немедленно сообщить на 102, военные, ГСЧС или местные власти.

Напомним, в ночь на 2 сентября российская армия атаковала Украину 150 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО уничтожили и подавили 120 вражеских дронов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черниговская область война обстрелы беспилотники дрон взрывотехники
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
До $3 тысяч: в Закарпатье военного чиновника разоблачили на взятках
02 сентября 2025, 10:38
В Донецкой области разоблачили российского "крота" на одной из ремонтных баз ВСУ
02 сентября 2025, 10:29
COVID-19 в Украине: стремительный рост и 14 смертей за неделю
02 сентября 2025, 10:22
В Днепропетровской области разоблачили схему незаконного выезда мужчин за границу
02 сентября 2025, 10:18
Настя Каменских покинула Украину и работает в США после "языкового" скандала
02 сентября 2025, 10:06
Аналитики отмечают изменения на Запорожском направлении, – ISW
02 сентября 2025, 09:54
В Ровенской области 14-летняя девочка избила младшую школьницу: полиция возбудила уголовное дело
02 сентября 2025, 09:38
В августе в Украине разминировали почти 6 тысяч гектаров освобожденных территорий
02 сентября 2025, 09:25
Хищение 23 тонн нефти: в Сумской области задержали фигуранта, скрывавшегося годами
02 сентября 2025, 09:13
Забыл ключи – поджег скутер: в Киеве задержали 39-летнего мужчину
02 сентября 2025, 09:07
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »