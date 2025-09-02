Фото: полиция

Взрывотехники уничтожили несколько неразорванных боевых частей дронов, сбитых силами обороны в Нежинском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Информация о дронах поступила от местных жителей. Часть обломков была обнаружена на открытой местности, а один из беспилотников упал вблизи жилых и хозяйственных зданий, что создавало угрозу для людей.

Боезаряды дронов не сдетонировали, так что взрывотехники безопасно обезвредили их контролируемым подрывом.

Полиция призывает осторожничать при обнаружении боеприпасов или подозрительных предметов. Нельзя их трогать или передвигать – о находке следует немедленно сообщить на 102, военные, ГСЧС или местные власти.

Напомним, в ночь на 2 сентября российская армия атаковала Украину 150 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО уничтожили и подавили 120 вражеских дронов.