Иллюстративное фото

Минэкономики обновило список специальностей, для обучения по которым может быть выдан ваучер. Теперь это 95 профессий и 61 специальность

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

В списке, обновленном Министерством экономики, есть "агроинженерия". В ведомстве отметили, что благодаря этому направлению в сельском хозяйстве появляется новейшая техника, дроны и другие инновации, которые помогают экономить ресурсы и обеспечивать продовольственную безопасность.

Также обновили такие специальности: "начальное образование", "информационная безопасность и измерительные технологии", "общественное здоровье", "богословие".

Отмечается, что в 2025 году ваучеры на обучение от Государственной службы занятости уже получили 17,5 тысячи украинцев. Чаще всего граждане выбирают медсестринство, психологию, кулинарию, социальную работу и профессию водителя.

Напомним, что украинцы могут получить ваучер на обучение по 156 направлениям в сферах IT-технологий, строительства, транспорта, образования, медицины, сельского хозяйства, социального обслуживания. Профессию, учебное заведение и форму обучения человек выбирает сам.

Среди тех, кто может получить ваучеры на обучение: