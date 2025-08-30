Ваучеры на обучение: какие профессии выбирают украинцы
Минэкономики обновило список специальностей, для обучения по которым может быть выдан ваучер. Теперь это 95 профессий и 61 специальность
Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.
В списке, обновленном Министерством экономики, есть "агроинженерия". В ведомстве отметили, что благодаря этому направлению в сельском хозяйстве появляется новейшая техника, дроны и другие инновации, которые помогают экономить ресурсы и обеспечивать продовольственную безопасность.
Также обновили такие специальности: "начальное образование", "информационная безопасность и измерительные технологии", "общественное здоровье", "богословие".
Отмечается, что в 2025 году ваучеры на обучение от Государственной службы занятости уже получили 17,5 тысячи украинцев. Чаще всего граждане выбирают медсестринство, психологию, кулинарию, социальную работу и профессию водителя.
Напомним, что украинцы могут получить ваучер на обучение по 156 направлениям в сферах IT-технологий, строительства, транспорта, образования, медицины, сельского хозяйства, социального обслуживания. Профессию, учебное заведение и форму обучения человек выбирает сам.
Среди тех, кто может получить ваучеры на обучение:
- ветераны и участники боевых действий, если со дня их увольнения не прошло 3 лет;
- внутриперемещенные лица – обязательно трудоспособного возраста;
- люди, обладающие инвалидностью;
- те, кто получил ранения в результате военной агрессии или был освобожден из плена.
- Кроме этого, можно получить ваучер на обучение после 45 лет (и до пенсионного возраста) – при условии, что человек уже имеет 15 лет трудового стажа.