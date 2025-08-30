22:53  29 августа
Россияне атаковали Запорожье, в городе пожар
22:44  29 августа
В Одессе пройдет новый литературный фестиваль
15:45  29 августа
Лето в Украине завершится жарой до +33 градусов
UA | RU
UA | RU
30 августа 2025, 01:40

Ваучеры на обучение: какие профессии выбирают украинцы

30 августа 2025, 01:40
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Минэкономики обновило список специальностей, для обучения по которым может быть выдан ваучер. Теперь это 95 профессий и 61 специальность

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

В списке, обновленном Министерством экономики, есть "агроинженерия". В ведомстве отметили, что благодаря этому направлению в сельском хозяйстве появляется новейшая техника, дроны и другие инновации, которые помогают экономить ресурсы и обеспечивать продовольственную безопасность.

Также обновили такие специальности: "начальное образование", "информационная безопасность и измерительные технологии", "общественное здоровье", "богословие".

Отмечается, что в 2025 году ваучеры на обучение от Государственной службы занятости уже получили 17,5 тысячи украинцев. Чаще всего граждане выбирают медсестринство, психологию, кулинарию, социальную работу и профессию водителя.

Напомним, что украинцы могут получить ваучер на обучение по 156 направлениям в сферах IT-технологий, строительства, транспорта, образования, медицины, сельского хозяйства, социального обслуживания. Профессию, учебное заведение и форму обучения человек выбирает сам.

Среди тех, кто может получить ваучеры на обучение:

  • ветераны и участники боевых действий, если со дня их увольнения не прошло 3 лет;
  • внутриперемещенные лица – обязательно трудоспособного возраста;
  • люди, обладающие инвалидностью;
  • те, кто получил ранения в результате военной агрессии или был освобожден из плена.
  • Кроме этого, можно получить ваучер на обучение после 45 лет (и до пенсионного возраста) – при условии, что человек уже имеет 15 лет трудового стажа.
gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
образование трудоустройство ваучер
При поддержке ОВА безработные помогают ликвидировать последствия обстрелов в Харькове
28 августа 2025, 16:36
В Украине не будут финансировать школы, где учится мало детей
26 августа 2025, 16:49
Кабмин реорганизовал университет в Хмельницкой области
25 августа 2025, 17:16
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Какие купюры в Украине подделывают чаще всего: как защищают банкноты
30 августа 2025, 02:00
В Киеве стало больше офисов: с чем это связано
30 августа 2025, 01:20
Украинским фермерам будет компенсация от государства: кого коснется
30 августа 2025, 01:00
"Звучит пафосно, но это совсем не так": ведущий Анатолий Анатолич рассказал, сколько платит за личного водителя детям
30 августа 2025, 00:40
"Мы скрывались от ракет": актриса Анастасия Цимбалару призналась, какой момент в ее карьере был самым трудным
30 августа 2025, 00:20
Известный бренд отказался от контракта с Каменскими после ее скандала с российскими песнями
29 августа 2025, 23:54
Никак не могут продать: в ЕС резко обвалились цены на картошку – почему
29 августа 2025, 23:13
Россияне атаковали Запорожье, в городе пожар
29 августа 2025, 22:53
В Одессе пройдет новый литературный фестиваль
29 августа 2025, 22:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »