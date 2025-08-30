Ілюстративне фото

Мінекономіки оновило перелік спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер. Тепер це 95 професій та 61 спеціальність

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

У списку, який оновило Міністерство економіки, є "агроінженерія". У відомстві зазначили, що завдяки цьому напряму в сільському господарстві з’являється новітня техніка, дрони та інші інновації, що допомагають заощаджувати ресурси та забезпечувати продовольчу безпеку.

Також оновили такі спеціальності: "початкова освіта", "інформаційна безпека та вимірювальні технології", "громадське здоров’я", "богослов’я".

Зазначається, що 2025 році ваучери на навчання від Державної служби зайнятості вже отримали 17,5 тисячі українців. Найчастіше громадяни обирають медсестринство, психологію, кулінарію, соціальну роботу та професію водія.

Нагадаємо, що українці можуть отримати ваучер на навчання за 156 напрямами у сферах ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування тощо. Професію, заклад освіти та форму навчання людина обирає сама.

Серед тих, хто може отримати ваучери на навчання: