22:53  29 серпня
Росіяни атакували Запоріжжя, у місті пожежа
22:44  29 серпня
В Одесі пройде новий літературний фестиваль
15:45  29 серпня
Літо в Україні завершиться спекою до +33 градусів
UA | RU
UA | RU
30 серпня 2025, 01:40

Ваучери на навчання: які професії обирають українці

30 серпня 2025, 01:40
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Мінекономіки оновило перелік спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер. Тепер це 95 професій та 61 спеціальність

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

У списку, який оновило Міністерство економіки, є "агроінженерія". У відомстві зазначили, що завдяки цьому напряму в сільському господарстві з’являється новітня техніка, дрони та інші інновації, що допомагають заощаджувати ресурси та забезпечувати продовольчу безпеку.

Також оновили такі спеціальності: "початкова освіта", "інформаційна безпека та вимірювальні технології", "громадське здоров’я", "богослов’я".

Зазначається, що 2025 році ваучери на навчання від Державної служби зайнятості вже отримали 17,5 тисячі українців. Найчастіше громадяни обирають медсестринство, психологію, кулінарію, соціальну роботу та професію водія.

Нагадаємо, що українці можуть отримати ваучер на навчання за 156 напрямами у сферах ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування тощо. Професію, заклад освіти та форму навчання людина обирає сама.

Серед тих, хто може отримати ваучери на навчання:

  • ветерани та учасники бойових дій, якщо з дня їхнього звільнення не минуло 3 років;
  • внутрішньо-переміщені особи - обов'язково працездатного віку;
  • люди, які мають інвалідність;
  • ті, хто отримав поранення внаслідок військової агресії або був звільнений із полону.
  • Крім цього, можна отримати ваучер на навчання після 45 років (і до пенсійного віку) - за умови, що людина вже має 15 років трудового стажу.
gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
освіта працевлаштування ваучер
За підтримки ОВА безробітні допомагають ліквідувати наслідки обстрілів у Харкові
28 серпня 2025, 16:36
В Україні не фінансуватимуть школи, де навчається мало дітей
26 серпня 2025, 16:49
Кабмін реорганізував університет на Хмельниччині
25 серпня 2025, 17:16
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Які купюри в Україні підробляють найчастіше: як захищають банкноти
30 серпня 2025, 02:00
У Києві побільшало офісів: із чим це пов'язано
30 серпня 2025, 01:20
Українським фермерам буде компенсація від держави: кого торкнеться
30 серпня 2025, 01:00
"Звучить пафосно, але це зовсім не так": ведучий Анатолій Анатоліч розповів, скільки платить за особистого водія дітям
30 серпня 2025, 00:40
"Ми ховалися від ракет": акторка Анастасія Цимбалару зізналась, який момент в її кар'єрі був найважчим
30 серпня 2025, 00:20
Відомий бренд відмовився від контракту з Каменських після її скандалу з російськими піснями
29 серпня 2025, 23:54
Ніяк не можуть продати: в ЄС різко обвалились ціни на картоплю - чому
29 серпня 2025, 23:13
Росіяни атакували Запоріжжя, у місті пожежа
29 серпня 2025, 22:53
В Одесі пройде новий літературний фестиваль
29 серпня 2025, 22:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »