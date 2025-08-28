Фото: иллюстративное

В Харькове безработные приобщаются к восстановлению города, одновременно получая работу и новые профессиональные навыки

Об этом сообщает Харьковский областной центр занятости, передает RegioNews.

При поддержке Харьковской ОВА служба занятости региона активно привлекает безработных к общественно полезным работам. В 2025 году более 3,2 тысяч харьковчан участвовали в разборе завалов разрушенных домов, уборке обломков и ликвидации последствий обстрелов. На оплату их труда направлено более 67 млн. грн.

Эти работы позволяют одновременно поддержать ищущих работу людей и ускорить восстановление инфраструктуры города-героя. Служба занятости отмечает, что подобные мероприятия помогают формировать новые профессиональные навыки и повышать социальную активность жителей.

Кроме того, служба продолжает финансово поддерживать работодателей. Благодаря компенсациям и пособию по частичной безработице предприятия Харькова сохраняют трудовые коллективы и создают новые рабочие места. Общая сумма таких выплат в этом году составляет более 42 млн грн, что помогло трудоустроить и сохранить работу для более 1,4 тысяч человек.

Прямые инвестиции в экономику Харькова в 2025 году превысили 230 млн. грн. Это позволяет не только восстанавливать инфраструктуру, но и поддерживать предприятия, бизнес и пострадавших от последствий российской агрессии жителей.

Ранее сообщалось, на Харьковщине повысили оплату труда для участников общественно полезных работ. Теперь зарплата за подобные временные работы выросла на 33% и достигает 16 тысяч гривен.