В Украине не будут финансировать школы, где учится мало детей
С 1 сентября Кабмин не будет финансировать школы, где учатся менее 45 детей
Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве образования и науки в ответ на запрос hromadske.
В Минобразования сообщили, что одной из причин такого решения является высокая стоимость обучения одного ученика в таких школах.
Теперь местные органы власти должны решить, закрыть школу или оставить и финансировать ее средствами своего бюджета.
Информации о количестве таких заведений пока нет. В министерстве говорят, что она будет после предоставления статистической отчетности по состоянию на новый 2025-2026 учебный год.
Напомним, Кабмин и местные администрации готовят условия старта учебного года, учитывая безопасность учащихся и педагогов в каждом регионе.
26 августа 2025
