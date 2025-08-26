В Украине не будут финансировать школы, где учится мало детей

иллюстративное фото: из открытых источников

С 1 сентября Кабмин не будет финансировать школы, где учатся менее 45 детей

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве образования и науки в ответ на запрос hromadske.

В Минобразования сообщили, что одной из причин такого решения является высокая стоимость обучения одного ученика в таких школах.

Теперь местные органы власти должны решить, закрыть школу или оставить и финансировать ее средствами своего бюджета.

Информации о количестве таких заведений пока нет. В министерстве говорят, что она будет после предоставления статистической отчетности по состоянию на новый 2025-2026 учебный год.

Напомним, Кабмин и местные администрации готовят условия старта учебного года, учитывая безопасность учащихся и педагогов в каждом регионе.