11:59  25 августа
В Буковине зафиксировали 5-градусный мороз
09:29  25 августа
В Киеве избили и ограбили адвоката: нападающим светит до 10 лет заключения
04:51  25 августа
Трагедия на Киевщине: 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю соседку во время игры
UA | RU
UA | RU
25 августа 2025, 17:16

Кабмин реорганизовал университет в Хмельницкой области

25 августа 2025, 17:16
Читайте також українською мовою
фото: Подольский государственный университет / Facebook
Читайте також
українською мовою

Правительство приняло решение о реорганизации Подольского государственного университета, согласившись с предложением Министерства образования и науки

Как передает RegioNews, об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

ВУЗ присоединили к Каменец-Подольскому университету имени Ивана Огиенко.

Все соискатели образования продолжат обучение в КПНУ без изменения специальностей и источников финансирования.

Напомним, Подольский государственный университет – многоотраслевой классический вуз. Он образовался в 2020 г. после переименования Подольского государственного аграрно-технического университета.

Как сообщалось, в Хмельницкой области директора школы судили из-за буллинга. Об указанном случае директор должен сообщить в полицию, но не сделал этого.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Хмельницкая область образование университет Кабмин распоряжение
Криминальный дуэт в Хмельнитчине: мать и дочь обчистили дом пенсионерки
14 августа 2025, 10:40
ДТП с пятью погибшими на Хмельнитчине: водительнице объявили подозрение
13 августа 2025, 07:29
В Хмельницкой области женщина передавала в колонию наркотики в чае и майонезе
12 августа 2025, 21:35
Все новости »
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
На Волыни огромный лось чуть не попал под колеса автомобиля
25 августа 2025, 17:30
В Черкасской области в результате столкновения трех автомобилей травмировались двое мужчин
25 августа 2025, 17:12
В Одессе 40 мужчин, возвращенных с российско-грузинской границы, отправили в ТЦК
25 августа 2025, 16:39
В Ровно мужчина умер от сердечной недостаточности после успешной ВЛК: что говорят в ТЦК
25 августа 2025, 16:36
В Днепре задержан мужчина, устроивший стрельбу в центре города
25 августа 2025, 16:09
В Донецкой области мужчина голыми руками обезвредил российский дрон
25 августа 2025, 15:49
В Одесской области правоохранители задержали "смотрящего за Измаилом"
25 августа 2025, 15:41
В Житомирской области руководителя больницы подозревают в заработке на фиктивных обследованиях пациентов
25 августа 2025, 15:28
В Кременчуге парень погиб после падения из окна – полиция выясняет обстоятельства
25 августа 2025, 15:14
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »