Кабмин реорганизовал университет в Хмельницкой области
Правительство приняло решение о реорганизации Подольского государственного университета, согласившись с предложением Министерства образования и науки
Как передает RegioNews, об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.
ВУЗ присоединили к Каменец-Подольскому университету имени Ивана Огиенко.
Все соискатели образования продолжат обучение в КПНУ без изменения специальностей и источников финансирования.
Напомним, Подольский государственный университет – многоотраслевой классический вуз. Он образовался в 2020 г. после переименования Подольского государственного аграрно-технического университета.
