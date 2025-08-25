Кабмин реорганизовал университет в Хмельницкой области

фото: Подольский государственный университет / Facebook

Правительство приняло решение о реорганизации Подольского государственного университета, согласившись с предложением Министерства образования и науки

Как передает RegioNews, об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

ВУЗ присоединили к Каменец-Подольскому университету имени Ивана Огиенко.

Все соискатели образования продолжат обучение в КПНУ без изменения специальностей и источников финансирования.

Напомним, Подольский государственный университет – многоотраслевой классический вуз. Он образовался в 2020 г. после переименования Подольского государственного аграрно-технического университета.

