Кабмін дозволив виїзд за кордон жінкам-депутаткам місцевих рад: що відомо

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка надає право жінкам-депутаткам місцевих рад перетинати державний кордон під час дії воєнного стану. Відтепер депутатки обласних, міських, районних, сільських та селищних рад зможуть виїжджати з України без додаткових дозволів

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

За його словами, нововведення не поширюється на жінок, які водночас є посадовими особами місцевого самоврядування – зокрема, секретарів рад, старост тощо. Вони, як і раніше, залишаються обмеженими у виїзді.

Як працюватиме нова процедура

Списки депутаток

Органи місцевого самоврядування зобов’язані протягом трьох днів з моменту набуття чинності постанови подати до Адміністрації Державної прикордонної служби списки жінок-депутаток.

Що вказують у списках

У списку мають бути зазначені: прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, займане депутатське місце/посада.

Оновлення інформації

У разі будь-яких кадрових змін – рада повинна негайно оновити дані та надіслати нову інформацію до прикордонної служби.

Прикордонники перевірятимуть інформацію винятково за офіційними списками, наданими органами місцевого самоврядування.

Нагадаємо, 26 серпня Уряд дозволив чоловікам до 22 років виїжджати за кордон. У Державній прикордонній службі наголосили, що для виїзду потрібно буде мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.

Раніше нардеп Гончаренко повідомив, що постанова, яку Кабмін ухвалив напередодні, дозволяє перетинати державний кордон лише чоловікам віком від 18 до 21 року включно, а не до 22, як про це заявляли офіційні особи.

