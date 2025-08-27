10:23  27 серпня
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
07:36  27 серпня
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
09:58  27 серпня
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
27 серпня 2025, 15:37

Кабмін дозволив виїзд за кордон жінкам-депутаткам місцевих рад: що відомо

27 серпня 2025, 15:37
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка надає право жінкам-депутаткам місцевих рад перетинати державний кордон під час дії воєнного стану. Відтепер депутатки обласних, міських, районних, сільських та селищних рад зможуть виїжджати з України без додаткових дозволів

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

За його словами, нововведення не поширюється на жінок, які водночас є посадовими особами місцевого самоврядування – зокрема, секретарів рад, старост тощо. Вони, як і раніше, залишаються обмеженими у виїзді.

Як працюватиме нова процедура

  • Списки депутаток

Органи місцевого самоврядування зобов’язані протягом трьох днів з моменту набуття чинності постанови подати до Адміністрації Державної прикордонної служби списки жінок-депутаток.

  • Що вказують у списках

У списку мають бути зазначені: прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, займане депутатське місце/посада.

  • Оновлення інформації

У разі будь-яких кадрових змін – рада повинна негайно оновити дані та надіслати нову інформацію до прикордонної служби.

Прикордонники перевірятимуть інформацію винятково за офіційними списками, наданими органами місцевого самоврядування.

Нагадаємо, 26 серпня Уряд дозволив чоловікам до 22 років виїжджати за кордон. У Державній прикордонній службі наголосили, що для виїзду потрібно буде мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.

Раніше нардеп Гончаренко повідомив, що постанова, яку Кабмін ухвалив напередодні, дозволяє перетинати державний кордон лише чоловікам віком від 18 до 21 року включно, а не до 22, як про це заявляли офіційні особи.

Читайте також: Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго

Всі новини »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
