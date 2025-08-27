За неповиновение в армии – только тюрьма: Рада хочет отменить условный срок

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13452, который предлагает существенно усилить уголовную ответственность военнослужащих за неповиновение приказу командира. Его авторы – народные депутаты Сергей Ионушас, Максим Павлюк, Владлен Неклюдов и другие – предлагают исключить возможность назначения условного срока или более мягкого наказания за этим правонарушением

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Отмечается, что рассмотрение инициативы намечено на 27 августа профильным Комитетом по вопросам правоохранительной деятельности.

Согласно проекту, за умышленное неисполнение приказа (ст. 402 УК Украины) военные смогут получить исключительно реальное лишение свободы – от 5 до 10 лет. Возможность назначения испытательного срока или более мягкого наказания судом будет исключена.

Сейчас статьи 403, 405, 407, 408 и 429 Уголовного кодекса не предусматривают смягчения во время военного положения. Однако ст. 402 в этом списке отсутствует — и это, по мнению авторов, подрывает дисциплину в армии.

По мнению авторов законопроекта, такая неравномерность нелогична и опасна:

"Вне внимания остается уголовное правонарушение - неповиновение, предусмотренное статьей 402 настоящего Кодекса, что не логично, учитывая опасность этого деяния в условиях военного положения или в боевой обстановке и последствия, к которым совершение этого преступления может привести", - говорится в пояснительной записке.

Этот законопроект также предлагает, чтобы военнослужащих нельзя было освободить от административной ответственности по малозначительности за неосторожное повреждение военного имущества, нарушение правил несения боевого дежурства, распитие алкогольных напитков и другие.

Напомним, по данным ГБР, за последние две недели более 1700 самовольно покинувших свои части военнослужащих уже вернулись или находятся на стадии возвращения.

Как известно, Верховная Рада приняла закон о продлении срока для упрощенного возвращения на службу после первого самовольного ухода из воинской части до 30 августа.

