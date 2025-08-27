Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности задержали в Киевской области работника местного химзавода, который работал на российские спецслужбы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Агент собирал и передавал ФСБ координаты аэродромов, комплексов ПВО и предприятий по производству беспилотников в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской и Львовской областях. Он обозначал объекты на картах, а также собирал сведения через знакомых, выдавая это за "обычные разговоры".

Злоумышленника разоблачили во время выполнения очередного задания – он должен был зафиксировать последствия российского удара в Киевской области.

Также Служба безопасности приняла меры по обеспечению локаций Сил обороны.

Во время обысков у 40-летнего фигуранта изъяли смартфон с геолокациями, фото и отчетами для оккупантов.

Злоумышленнику сообщили о подозрении а ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Задержанный находится под стражей без залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

