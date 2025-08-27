10:23  27 серпня
27 серпня 2025, 10:54

За непокору в армії – тільки тюрма: Рада хоче скасувати умовний термін

27 серпня 2025, 10:54
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13452, який пропонує суттєво посилити кримінальну відповідальність військовослужбовців за непокору наказу командира. Його автори – народні депутати Сергій Іонушас, Максим Павлюк, Владлен Неклюдов та інші – пропонують вилучити можливість призначення умовного терміну чи м’якшого покарання за цим правопорушенням

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Зазначається, що розгляд ініціативи заплановано на 27 серпня профільним Комітетом з питань правоохоронної діяльності.

Згідно з проєктом, за умисне невиконання наказу (ст. 402 КК України) військові зможуть отримати винятково реальне позбавлення волі – від 5 до 10 років. Можливість призначення іспитового строку або більш м'якого покарання судом буде виключена.

Зараз статті 403, 405, 407, 408 та 429 Кримінального кодексу не передбачають пом’якшень під час воєнного стану. Проте ст. 402 у цьому переліку відсутня — і це, на думку авторів, підриває дисципліну в армії.

На думку авторів законопроєкту, така нерівномірність є нелогічною та небезпечною:

"Поза увагою лишається кримінальне правопорушення – непокора, передбачене статтею 402 цього Кодексу, що є не логічним з огляду на небезпечність цього діяння в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці та наслідки, до яких вчинення цього злочину може призвести", – йдеться в пояснювальній записці.

Цим законопроектом також пропонується, щоб військовослужбовців не можна було звільнити від адміністративної відповідальності по малозначності за необережне пошкодження військового майна, порушення правил несення бойового чергування, розпивання алкогольних напоїв та інші.

Нагадаємо, за даними ДБР, за останні два тижні понад 1700 військовослужбовців, які самовільно залишили свої частини, вже повернулися або перебувають на стадії повернення.

Як відомо, Верховна Рада ухвалила закон про продовження терміну для спрощеного повернення на службу після першого самовільного залишення військової частини до 30 серпня.

Раніше ми розповідали, як повернутися у ЗСУ без покарання.

