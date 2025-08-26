Зеленский анонсировал обновление правил пересечения границы для мужчин 18-22 лет

фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на сегодняшнем заседании правительства планируется обновление правил пересечения государственной границы для мужчин от 18 до 22 лет

Об этом он заявил после встречи с премьером Юлией Свириденко, передает RegioNews.

По словам главы государства, все детали были согласованы с военным командованием, и в ближайшее время новые правила вступят в силу.

Как известно, в парламент внесли законопроект, имеющий положение о разрешении мужчинам от 18 до 22 лет выезжать за границу.

Ранее нардеп Александр Федиенко отметил, что разрешить мужчинам до 22 лет выезд за границу может и правительство из-за утверждения постановления о правилах выезда из Украины во время военного положения.

Напомним, 22 августа Кабмин подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий усиление ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Согласно документу, нарушители рискуют получить штраф до 170 тыс. грн или заключение на срок до трех лет.