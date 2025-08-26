13:16  26 серпня
26 серпня 2025, 14:38

Зеленський анонсував оновлення правил перетину кордону для чоловіків 18-22 років

26 серпня 2025, 14:38
фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
Президент Володимир Зеленський повідомив, що на сьогоднішньому засіданні уряду планується оновлення правил перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років

Про це він заявив після зустрічі із прем'єркою Юлією Свириденко, передає RegioNews.

За словами глави держави, всі деталі були погоджені з військовим командуванням, і найближчим часом нові правила набудуть чинності.

Як відомо, до парламенту внесли законопроєкт, який має положення про дозвіл чоловікам від 18 до 22 років виїжджати за кордон.

Раніше нардеп Олександр Федієнко зазначив, що дозволити чоловікам до 22 років виїзд за кордон може й уряд через затвердження постанови щодо правил виїзду з України під час воєнного стану.

Нагадаємо, 22 серпня Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за незаконний перетин державного кордону. Згідно документа, порушники ризикують отримати штраф до 170 тис. грн або ув'язнення на термін до трьох років.

Всі новини »
