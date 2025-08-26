07:42  26 августа
В Киевской области робот-собака помогает саперам в разминировании
07:30  26 августа
В Киевской области возник пожар на несанкционированной свалке
07:21  26 августа
За неделю из приграничья Сумщины эвакуировали 47 человек
UA | RU
UA | RU
26 августа 2025, 08:56

Свириденко объяснила, почему ее брат не вернулся из-за границы после 2022 года

26 августа 2025, 08:56
Читайте також українською мовою
Фото: gmk.center
Читайте також
українською мовою

Премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила, что ее младший брат Виталий Свириденко находится за рубежом. В то же время, по ее словам, он уехал из Украины еще до начала полномасштабного вторжения России

Об этом она сообщила во время Национального молитвенного завтрака в Киеве в ответ на вопросы журналистки "Радио Свобода", передает RegioNews.

Но поинтересовалась, соответствует ли действительности информация о том, что брат премьера уехал из Украины уже во время войны и не возвращался.

Юлия Свириденко уточнила: "Он уезжал не во время полномасштабной войны". А на уточнение, возвращался ли он с тех пор, ответила: "Он проживает за границей".

По данным общественного движения "Честно", Виталий Свириденко родился в 1989 году в Чернигове. В 2012 году баллотировался в Верховную Раду как мажоритарщик, но не прошел. В 2020-м стал депутатом Черниговского областного совета от партии "Слуга народа".

О том, что он находится за границей, стало известно в феврале 2023 года. Тогда глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил в интервью "Суспильному", что Свириденко, как и несколько других депутатов облсовета, уехал за пределы Украины. Уже в начале лета того же года Виталий Свириденко составил мандат.

Напомним, журналисты "Украинской правды" со ссылкой на источники сообщали, что во время назначения кандидатуры Юлии Свириденко на должность премьера ее больше всего беспокоило, как воспримут выезд ее брата из Украины накануне полномасштабной войны.

Читайте также: Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война депутат брат выезд за границу Юлия Свириденко
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
Смертельное ДТП на Сумщине: погибли подросток и водитель, еще три человека – в больнице
26 августа 2025, 09:38
Ремонт моста "на бумаге": на Сумщине подрядчик присвоил 3 млн грн из бюджета
26 августа 2025, 09:26
На трассе М-14 Херсон-Николаев фиксируют атаки вражеских дронов – возможны ограничения движения
26 августа 2025, 09:18
Житомирское предприятие разоблачили на незаконном экспорте древесины на 17,5 млн грн
26 августа 2025, 08:56
В Николаевской области мужчина ходил по городу с фугасным снарядом в пакете
26 августа 2025, 08:47
В Донецкой области военный продавал украденные гранаты и гранатометы
26 августа 2025, 08:43
Настоящий суверенитет: путь Украины сквозь пот, слезы и кровь
26 августа 2025, 08:31
В Карпатах травмировались туристки: им помогли спасатели
26 августа 2025, 08:23
В Украине с начала 2022 года возбуждено 3 тысячи дел за госпредательство
26 августа 2025, 08:16
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »