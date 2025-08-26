Свириденко объяснила, почему ее брат не вернулся из-за границы после 2022 года

Фото: gmk.center

Премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила, что ее младший брат Виталий Свириденко находится за рубежом. В то же время, по ее словам, он уехал из Украины еще до начала полномасштабного вторжения России

Об этом она сообщила во время Национального молитвенного завтрака в Киеве в ответ на вопросы журналистки "Радио Свобода", передает RegioNews.

Но поинтересовалась, соответствует ли действительности информация о том, что брат премьера уехал из Украины уже во время войны и не возвращался.

Юлия Свириденко уточнила: "Он уезжал не во время полномасштабной войны". А на уточнение, возвращался ли он с тех пор, ответила: "Он проживает за границей".

По данным общественного движения "Честно", Виталий Свириденко родился в 1989 году в Чернигове. В 2012 году баллотировался в Верховную Раду как мажоритарщик, но не прошел. В 2020-м стал депутатом Черниговского областного совета от партии "Слуга народа".

О том, что он находится за границей, стало известно в феврале 2023 года. Тогда глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил в интервью "Суспильному", что Свириденко, как и несколько других депутатов облсовета, уехал за пределы Украины. Уже в начале лета того же года Виталий Свириденко составил мандат.

Напомним, журналисты "Украинской правды" со ссылкой на источники сообщали, что во время назначения кандидатуры Юлии Свириденко на должность премьера ее больше всего беспокоило, как воспримут выезд ее брата из Украины накануне полномасштабной войны.

