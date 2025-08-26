Фото: ДБР

Від початку повномасштабної війни правоохоронці відкрили близько 3 тисяч кримінальних проваджень за фактами державної зради та колабораціонізму

Про це в ефірі телемарафону повідомила радниця голови ДБР з питань комунікацій Тетяна Сапьян, передає RegioNews.

За її словами, половина справ уже перебуває в судах, частина – завершилася обвинувальними вироками, зокрема на 14-15 років із конфіскацією майна.

Фігурантами є колишні й чинні судді, правоохоронці, а також народні депутати.

Сапьян уточнила, що кілька чинних депутатів, які під час вторгнення поїхали на окуповані території й намагалися співпрацювати з ворогом, наразі перебувають у СІЗО. Їм інкримінують державну зраду, тривають судові процеси.

Як відомо, у кримінальних справах про держзраду, зокрема, фігурують народні депутати Олександр Дубінський і Нестор Шуфрич.

Нагадаємо, у вересні 2023 році під час обшуків у нардепа Нестора Шуфрича виявили георгіївські стрічки, медалі та кітелі збройних сил РФ. Того ж дня Шуфричу обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Верховна Рада на засіданні 20 вересня зняла Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.

З 15 вересня 2023 року нардеп перебуває у СІЗО без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення.