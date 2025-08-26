07:42  26 серпня
На Київщині робот-собака допомагає саперам у розмінуванні
07:30  26 серпня
На Київщині виникла пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищі
07:21  26 серпня
За тиждень з прикордоння Сумщини евакуювали 47 людей
UA | RU
UA | RU
26 серпня 2025, 08:16

В Україні з початку 2022 року відкрили 3 тисячі справ за держзраду

26 серпня 2025, 08:16
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Від початку повномасштабної війни правоохоронці відкрили близько 3 тисяч кримінальних проваджень за фактами державної зради та колабораціонізму

Про це в ефірі телемарафону повідомила радниця голови ДБР з питань комунікацій Тетяна Сапьян, передає RegioNews.

За її словами, половина справ уже перебуває в судах, частина – завершилася обвинувальними вироками, зокрема на 14-15 років із конфіскацією майна.

Фігурантами є колишні й чинні судді, правоохоронці, а також народні депутати.

Сапьян уточнила, що кілька чинних депутатів, які під час вторгнення поїхали на окуповані території й намагалися співпрацювати з ворогом, наразі перебувають у СІЗО. Їм інкримінують державну зраду, тривають судові процеси.

Як відомо, у кримінальних справах про держзраду, зокрема, фігурують народні депутати Олександр Дубінський і Нестор Шуфрич.

Нагадаємо, у вересні 2023 році під час обшуків у нардепа Нестора Шуфрича виявили георгіївські стрічки, медалі та кітелі збройних сил РФ. Того ж дня Шуфричу обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Верховна Рада на засіданні 20 вересня зняла Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.

З 15 вересня 2023 року нардеп перебуває у СІЗО без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДБР Україна чиновники держзрада депутати співпраця з ворогом
Готували теракти у Вінниці: двом обвинуваченим загрожує довічне
26 серпня 2025, 07:33
Всі новини »
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
У Києві викрили 10 підпільних казино, які приносили мільйонні прибутки
26 серпня 2025, 10:45
Потонув у річці: у Миколаєві знайшли тіло 15-річного хлопця
26 серпня 2025, 10:40
Катували та шантажували в'язнів: у Харкові затримали керівника колонії та його співробітників
26 серпня 2025, 10:31
Менше половини шкіл і садків Полтавської громади готові до навчального року – що не так
26 серпня 2025, 10:27
На Харківщині загасили пожежу на сміттєзвалищі
26 серпня 2025, 10:26
У Києві затримали агентку фсб, яка готувала дані для атак на столицю
26 серпня 2025, 10:16
На Полтавщині чоловік загинув від ураження струмом під час ремонту
26 серпня 2025, 10:12
На Рівненщині зростає захворюваність на COVID-19: зафіксовано летальний випадок
26 серпня 2025, 09:52
ДБР викрило схему постачання військовим неякісного масла на десятки мільйонів
26 серпня 2025, 09:50
Смертельна ДТП на Сумщині: загинули підліток і водій, ще три людини – у лікарні
26 серпня 2025, 09:38
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »