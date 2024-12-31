Стало известно, как Шуфрич будет выполнять депутатские полномочия из СИЗО

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Народного депутата Нестора Шуфрича, обвиняемого в государственной измене и находящегося под стражей, не будут возить из СИЗО на заседание Верховной Рады во исполнение постановления Шевченковского райсуда Киева

Об этом заявил собеседник в правоохранительных органах в комментарии Укринформу, передает RegioNews.

Он подчеркнул, что Шуфрич может выполнять свои полномочия путем направления депутатских запросов и обращений.

По словам собеседника издания, постановление не предусматривает, что Шуфрича нужно будет возить в Верховную Раду. А депутатские запросы и обращения он может делать с учетом своего нынешнего статуса и места пребывания.

Отмечается, что Шуфрич и обвиняемый в госизмене нардеп Александр Дубинский писали депутатские запросы и обращения, находясь в СИЗО без специального решения суда. Для Шуфрича фактически ничего не меняется.

Напомним, ранее народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал решение Шевченковского райсуда Киева, который обязал уполномоченных лиц обеспечить надлежащие условия при содержании обвиняемого Шуфрича под стражей для реализации им полномочий народного депутата.