14:43  30 декабря
На Львовщине пуля из пневматического ружья попала в голову 4-летней девочки
12:45  30 декабря
Водительнице Tesla, устроившей пьяное смертельное ДТП в Киеве, грозит 12 лет тюрьмы
10:02  31 декабря
В ГСЧС показали разрушения в результате утренней ракетной атаки в Киевской области
UA | RU
UA | RU
31 декабря 2024, 11:39

Стало известно, как Шуфрич будет выполнять депутатские полномочия из СИЗО

31 декабря 2024, 11:39
Читайте також українською мовою
фото: Общественное
Читайте також
українською мовою

Народного депутата Нестора Шуфрича, обвиняемого в государственной измене и находящегося под стражей, не будут возить из СИЗО на заседание Верховной Рады во исполнение постановления Шевченковского райсуда Киева

Об этом заявил собеседник в правоохранительных органах в комментарии Укринформу, передает RegioNews.

Он подчеркнул, что Шуфрич может выполнять свои полномочия путем направления депутатских запросов и обращений.

По словам собеседника издания, постановление не предусматривает, что Шуфрича нужно будет возить в Верховную Раду. А депутатские запросы и обращения он может делать с учетом своего нынешнего статуса и места пребывания.

Отмечается, что Шуфрич и обвиняемый в госизмене нардеп Александр Дубинский писали депутатские запросы и обращения, находясь в СИЗО без специального решения суда. Для Шуфрича фактически ничего не меняется.

Напомним, ранее народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал решение Шевченковского райсуда Киева, который обязал уполномоченных лиц обеспечить надлежащие условия при содержании обвиняемого Шуфрича под стражей для реализации им полномочий народного депутата.

СИЗО Верховная Рада депутат Нестор Шуфрич Шуфрич
Нестор Шуфрич продолжит выполнять депутатские полномочия в СИЗО: решение суда
29 декабря 2024, 16:47
В Киеве задержали бывшего одесского военкома Борисова – сразу после выхода из СИЗО
25 декабря 2024, 17:54
Прятал взятку в унитазе: на Львовщине депутата облсовета задержали на вымогательстве 1,2 млн гривен
25 декабря 2024, 16:35
Все новости »
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
Россияне атаковали дронами две маршрутки в Херсоне
31 декабря 2024, 13:09
В Днепропетровской области отец забил до смерти своего трехлетнего сына
31 декабря 2024, 12:37
В Киеве задержали сотрудников курьерской службы, которые сожгли два военных авто
31 декабря 2024, 12:05
Экс-руководители Полтавской и Киевской ОВА получили новые должности
31 декабря 2024, 11:17
MacBook Air M3 – мощность, стиль и экологичность для современной жизни
31 декабря 2024, 10:56
Офис генпрокурора удивил результатами проверки касательно "инвалидов" в Хмельницкой прокуратуре
31 декабря 2024, 10:38
В ГСЧС показали разрушения в результате утренней ракетной атаки в Киевской области
31 декабря 2024, 10:02
Трагедия на Прикарпатье: в ДТП погибли пять человек, самому старшему из них было 20 лет
31 декабря 2024, 09:06
В Шостке на Сумщине в результате ракетного удара повреждено более десятка многоэтажек
31 декабря 2024, 08:54
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
Все публикации »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Юрий Николов
Все блоги »