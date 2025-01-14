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14 января 2025, 20:11

Дубинского внесли в официальный список украинских коррупционеров

14 января 2025, 20:11
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фото: Суспільне
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Нацагентство по предотвращению коррупции внесло действующего народного депутата в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения - Реестр коррупционеров

Об этом пишет пресс-служба НАПК, передает RegioNews.

Фамилии нардепа не указывают, но из материалов дела можно понять, что речь идет об Александре Дубинском.

Основанием внесения в Реестр стало решение Киевского апелляционного суда, отказавшего в удовлетворении жалобы на решение Печерского районного суда города Киева.

Еще в марте прошлого года Печерский районный суд Киева признал народного депутата Александра Дубинского виновным в совершении коррупционного административного правонарушения.

Прокурор в суде доказал, что народный избранник, будучи подозреваемым в уголовном производстве и действуя в условиях реального конфликта интересов, использовал свои депутатские полномочия, направив обращение в Министерство здравоохранения и ГБР, чтобы получить сведения, необходимые для реализации своих личных интересов, никаким образом, не связанных с его депутатской деятельностью.

Суд применил к нардепу административное взыскание в виде штрафа.

НАПК Дубинский Александр реестр коррупционер
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