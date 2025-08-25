Ракета "Фламинго": под прицелом — Москва, Петербург и весь запад России

Фото: из открытых источников

Украинские военные получили ракету FP-5 "Фламинго", способную долететь до 3000 километров и поражать крупные объекты на территории Российской Федерации. Дальность этой ракеты позволяет поражать стратегические промышленные, нефтеперерабатывающие и военные объекты в европейской части РФ, а также в Западной Сибири

Об этом пишет RegioNews в статье Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"

По заявлениям экспертов, точность ракеты составляет около 14 метров, что делает ее эффективной по уничтожению масштабных целей, таких как нефтеперерабатывающие заводы или военные предприятия. В то же время, использование "Фламинго" против небольших движущихся целей, например танков, не целесообразно.

Угроза распространяется на ключевые регионы России: Мурманск, Санкт-Петербург, Москва, Приволжский регион, Урал с крупными промышленными центрами Челябинска и Екатеринбурга. Теоретически ракета может долететь даже до Омска, где расположен один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны.

Эксперты отмечают, что удары по таким объектам могут оказать существенное влияние на энергетическую инфраструктуру России, что уже ощущается на примере дефицита топлива на Дальнем Востоке и во временно оккупированных украинских регионах.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинская ракета "Фламинго" уже запущена в серийное производство. По словам экспертов, по внешнему виду и техническим характеристикам украинская ракета очень похожа на FP-5 от Milanion Group.

Украина выпускает примерно одну ракету "Фламинго" в день. В перспективе производство планируют нарастить до 200 единиц в месяц.

В сети также показали видео испытания украинской ракеты "Фламинго". На видео можно увидеть успешные пуски ракет сначала на испытаниях, а затем и в боевых условиях по целям на территории России.

Читайте также: Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"